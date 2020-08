Prag aktualisiert vor 47 Minuten

Regeln

Urlaub im Sommer: Was in Tschechien erlaubt ist

Urlaub machen in Europa schien zu Beginn der Corona-Pandemie für diesen Sommer undenkbar. Nun sind die Grenzen aber wieder geöffnet. Doch wer in Tschechien Urlaub machen will, muss sich auf einige Corona-Regeln einstellen