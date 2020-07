Corona-Urlaub in Österreich: Was aktuell erlaubt ist - und was nicht

Urlaub in Österreich kann vielfältig sein: Egal ob Wandern, Biken oder Skifahren in den wunderschönen Bergkulissen, Entspannen an den märchenhaften Bergseen oder Sightseeing in traditionsreichen Städten wie Wien, Salzburg oder Innsbruck - Österreich ist ein ganzjährig beliebtes Urlaubsziel.

Umso trauriger wäre es, wenn dort dieses Jahr gar kein Urlaub möglich wäre. Erst sah es so aus, als würde die Corona-Krise jedem Urlauber einen Strich durch die Rechnung machen. Doch nun sind die Grenzen wieder geöffnet und jedermann kann wieder in das Nachbarland Deutschlands reisen. Allerdings gelten nach wie vor einige Sicherheitsmaßnahmen. Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den österreichischen Beschränkungen.

Österreich-Urlaub 2020: Worauf müssen Sie achten?

In Österreich ist von "Covid-19" mittlerweile nur noch wenig zu spüren. In Teilen Oberösterreich werden aktuell steigende Infektionszahlen gemeldet (Stand: 10. Juli 2020).

