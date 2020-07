Wien vor 1 Stunde

Corona-Maßnahmen

Corona-Urlaub in Österreich: Maskenpflicht, Sicherheitsabstand und mehr - diese Regelungen gelten

Urlaub in Österreich gehört für viele Menschen in Deutschland dazu - ob im Winter oder im Sommer. Doch durch die Corona-Krise hat sich die Lage verändert. Es müssen auch in unserem Nachbarland Regelungen eingehalten werden. In Österreich gelten neben Abstandsregelungen auch die Maskenpflicht und weitere Maßnahmen.