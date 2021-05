Österreich öffnet den Tourismus

Sieben-Tage-Inzidenz unter 100:

T ourismusbetriebe, Gastronomie, Kultur und Sport dürfen ab 19. Mai 2021 wieder öffnen

"Grüner Pass" kommt am 4. Juni 2021 und soll für mehr Freiheit sorgen

Wir haben die beliebtesten Reiseziele für Österreich zusammengetragen

Erstmals seit sieben Monaten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich auf 100 gesunken. Damit einher geht, dass die Gesundheitsagentur AGES grünes Licht gegeben hat, um Tourismusbetriebe, Gastronomie, Kultur und Sport wiederzueröffnen. Die jüngste Zahl der täglichen Neuansteckungen mit dem Coronavirus sank auf 737 und erreichte ebenfalls den niedrigsten Wert seit Oktober. "Wir haben ausschließlich gute Nachrichten zu überbringen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz.

Österreich-Urlaub bald wieder möglich: Gewaltige Lockerungen für Touristen stehen an

Österreich beendet am 19. Mai nicht nur den Lockdown für viele Wirtschaftszweige, sondern auch die Quarantänepflicht für Urlauber aus Ländern mit niedrigen Ansteckungszahlen - und dazu gehört auch Deutschland. Als "Eintrittskarte" für Restaurants, Hotels, Sportanlagen und Bühnen gelten dann Impfzertifikate, negative Testergebnisse oder Nachweise einer abgeschlossenen Covid-Erkrankung.

Hotelgäste, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen demnach alle zwei Tage einen Antigen-Schnelltest machen, gab Tourismusministerin Elisabeth Köstinger bekannt. Abstandsregeln, Gästeregistrierung und Masken sollen die Lockerungen in vielen Bereichen zusätzlich absichern.

Die Inzidenz in Österreich lag laut Gesundheitsbehörde bei 100, laut einer alternativen Berechnung des nationalen Krisenstabes sogar bei 98. Die Strategie mit Massentests und regional abgestuften Beschränkungen habe gewirkt, sagte Kurz.

Zwischen Bayern und Österreich: Kleiner Grenzverkehr ab Mittwoch wieder erlaubt

Auch im deutsch-österreichischen Grenzverkehr gibt es Lockerungen: Menschen aus Bayern können von diesem Mittwoch (12. Mai 2021) an wieder zum Einkaufen oder zu Besuchen nach Österreich fahren, ohne anschließend in Quarantäne zu müssen.

Man werde ab Mittwoch den kleinen Grenzverkehr wieder zulassen, "so dass die Möglichkeit besteht, Einkäufe, Besuche bei Verwandten und Freunden zu machen", natürlich immer unter Wahrung der jeweiligen Corona-Bedingungen, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einem Gespräch mit Österreichs Bundeskanzler Kurz in München.

Laut Gesundheitsministerium wird am Mittwoch eine Allgemeinverfügung in Kraft treten. Damit werde "der sogenannte kleine Grenzverkehr für Menschen aus angrenzenden Corona-Risikogebieten ohne Quarantänepflicht erlaubt, also etwa Besuche von Verwandten und Freunden, Fahrten zum Einkaufen oder für Arztbesuche im Nachbarland", sagte ein Sprecher. Für Menschen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten hätten oder die für bis zu 24 Stunden in den Freistaat Bayern einreisten, gelte dann eine Ausnahme von der Quarantänepflicht. Voraussetzung sei, dass man keine typischen Symptome einer Corona-Infektion habe. Zudem gelte die Ausnahmeregelung nicht bei Aufenthalten in Virusvarianten-Gebieten.

Digitaler "Grüner Pass" soll für mehr Freiheit sorgen

Ab dem 4. Juni sollen zudem in Österreich die üblichen Nachweise als Zertifikate oder QR-Codes national im digitalen "Grünen Pass" gebündelt werden. Bis dahin sollen die gesetzlichen Voraussetzungen für einen einheitlichen, datenschutzkonformen und allen EU-Vorgaben entsprechenden digitalen Nachweis geschaffen sein.