Was muss ich beim Kroatien-Urlaub beachten? Laut "Deutschem Ferienhausverband" gehört Kroatien zu den belebtesten Reisezielen der Deutschen. Gefragt ist vor allem Sommer-Urlaub an der kroatischen Adriaküste. Doch auch wegen der Hauptstadt Zagreb, der Hafenstadt Split im Süden des Landes oder Dubrovnik mit seiner bekannten Altstadt fahren jedes Jahr Millionen Touristen nach Kroatien.

Doch trifft das auch auf das Jahr 2020 zu, das wegen der Corona-Krise unter besonderen Urlaubs-Vorzeichen steht? Sicherlich, aber unter speziellen Auflagen - den Corona-Regeln, die in Kroatien gelten.

Kroatien-Urlaub 2020: Was ist für Reisende erlaubt?

Das Corona-Infektionsgeschehen in Kroatien war in den vergangenen Wochen und Monaten von einer niedrigen Ansteckungsrate und wenigen "Sars-CoV-2"-Infektionen geprägt. In den letzten Tagen (Stand: 8. Juli 2020) stiegen die Zahl der Betroffenen hingegen stark an, wie das "Auswärtige Amt" mitteilt. Rund 3300 registrierte Corona-Fälle gibt es in Kroatien derzeit, 113 Menschen sind an den Folgen einer Infektion verstorben. Besonders schwer betroffen sind das Umland von Zagreb, Slawonien und Gespanschaft Split-Dalmatien. Für die Nachbarländer Bosnien-Herzegowina und Serbien wurden bereits Reisewarnungen ausgesprochen. Deshalb ist Vorsicht geboten.

inFranken.de fasst die Corona-Regeln, die in Kroatien gelten, kompakt zusammen: