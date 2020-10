Corona-Urlaub in Frankreich: Paris ruft höchste Warnstufe aus

Während der Corona-Pandemie Urlaub zu machen gestaltet sich schwer. Immer mehr Regionen in Europa werden zu Risikogebieten erklärt. Auch in Frankreich steigen die Neuinfektionen stetig an. In der französischen Hauptstadt gilt deswegen ab sofort die höchste Alarmstufe. Das berichtet SpotonNews.

Das Büro von Ministerpräsident Jean Castex teilte mit, dass in den nächsten zwei Wochen alle Bars und Cafés geschlossen bleiben müssen. Nur Restaurants dürfen unter Einhaltung von den verschärften Hygieneregeln weiterhin offen bleiben. Die strengen Maßnahmen gelten nun vorerst für die nächsten zwei Wochen in Paris und in einigen Vororten. Sonderlich überraschend sind die neuen Regelungen aber nicht.

Viele Neuinfektionen in Paris

Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran hatte bereits einige Tage zuvor erklärt, dass sich die Lage in Paris rasant verschlechtert habe. Auch in Marseille sowie im französischen Überseegebiet Guadeloupe, gilt aktuell die höchste Warnstufe. Innerhalb von 24 Stunden erreichte Frankreich mit knapp 17.000 registrierten Neuinfektionen einen erstmaligen Höchstwert.

Vor kurzem hat die Bundesregierung viele weitere Regionen in Europa zu Risikogebieten erklärt.