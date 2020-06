Bundesaußenminister Heiko Maas hatte die Reisewarnung für Touristen am 17. März nach Ausbruch der Corona-Pandemie für alle 200 Länder der Welt ausgesprochen.

Heute hat die Bundesregierung beschlossen, die weltweite Reisewarnung für 29 europäische Länder ab dem 15. Juni aufzuheben. Rechtzeitig zu Pfingsten werden auch die Hürden für den Tourismus im Inland weiter abgebaut.

Bundesregierung hebt Reisewarnung für 29 europäische Länder auf

Die Bundesregierung hat die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung für 29 europäische Länder ab dem 15. Juni beschlossen. Das sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch (03.06.2020) nach einer Kabinettssitzung in Berlin. Laut einem Eckpunktepapier, das im Kabinett beschlossen wurde, soll die Reisewarnung durch individuelle Reisehinweise ersetzt werden.

Aufgehoben werden soll die Reisewarnung für die 26 Partnerländer Deutschlands in der Europäischen Union, das gerade aus der EU ausgetretene Großbritannien und die vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengenraums, die nicht Mitglied in der EU sind: Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Doch in Norwegen und Spanien gelten noch über den 15. Juni hinaus Einreisesperren.

Die Bundesregierung macht in dem Eckpunktepapier klar, dass die Reisewarnung für bestimmte Länder oder Regionen reaktiviert werden kann, wenn die Zahl der Neuinfektionen wieder drastisch steigt. Dabei will sie sich an der für Deutschland geltenden Obergrenze von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen orientiert. Die Rückholaktion für 240 000 deutsche Touristen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie soll auf jeden Fall nicht wiederholt werden.

Hygienezertifikate für Hotels

Reisen in europäische Nachbarländer sollen von Mitte Juni an trotz der Corona-Pandemie wieder möglich sein - vorausgesetzt die Infektionszahlen bleiben unter Kontrolle. Maas kündigte eine Lockerung zu der weltweiten Reisewarnung an. "Für Europa wird es sicher früher möglich sein, die Reisewarnung aufzuheben als für andere Reiseziele - vorausgesetzt, dass sich der jetzige positive Trend in vielen Ländern verstetigt", erklärte Maas. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht.

Die Überprüfungen an den deutschen Grenzen werden schrittweise gelockert. Sollte die Zahl der Neuinfektionen in Nachbarregionen stark steigen, werde man laut dem Innenministerium wieder intensiver kontrollieren. Auch die EU-Kommission plädiert für mehr Reisefreiheit. Sozialdemokraten schlugen im Europaparlament eine EU-weites einheitliches Hygienezertifikat für Hotels und Resorts vor. So soll trotz Corona-Krise ein Sommerurlaub möglich sein.

"Wenn wir in den Urlaub fliegen oder fahren, wollen wir sicher sein, dass das gebuchte Hotel Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen hat", sagte der Vize-Fraktionschef. Dieses Zertifikat solle dann beispielsweise von Prüforganisationen wie dem TÜV oder der Dekra verliehen werden. Prüfkriterien wären dabei zum Beispiel Möglichkeiten zur Desinfektion und Reinigung, Fiebermessen neuer Gäste und Lebensmittelhygiene bei den Mahlzeiten.

Urlaub im europäischen Ausland: Spanien dämpft Hoffnung

Spanien:

Am Wochenende teilte Ministerpräsident Pedro Sánchez mit, sein Land werde am 1. Juli die Grenzen für ausländische Touristen öffnen. Zudem wird bereits am 21. Juni die zweiwöchige Zwangsquarantäne für alle Einreisenden wieder aufgehoben. "Wir werden garantieren, dass die Touristen keine Risiken eingehen werden und auch, dass sie keine Risiken für uns verursachen", beteuerte Sánchez.

Frankreich:

In weiten Teilen des Landes können Touristenunterkünfte wie Campingplätze oder Ferienhäuser für Urlauber am 2. Juni wieder öffnen - in Paris dann Ende Juni. Doch Frankreich hält an der Aufhebung der Grenzkontrollen am 15. Juni fest. Das heißt, dass deutsche Urlauber ab diesem Datum nach Frankreich reisen können.

Italien:

Italien will die Einreise für EU-Bürger in der Corona-Pandemie Medienberichten zufolge ab 3. Juni wieder erlauben. Dann könnten Menschen aus der Europäischen Union und dem Schengen-Raum wieder einreisen - auch ohne danach zwei Wochen in Quarantäne zu gehen, berichteten italienische Medien am Freitagabend, 15. Mai 2020, unter Berufung auf Regierungskreise. Bisher ist eine Einreise nur in Ausnahmefällen möglich, darunter zum Beispiel für Italiener im Ausland, die in ihre Heimat zurückwollen oder Ausländer, die ihren Wohnsitz in Italien haben. Für Menschen aus dem übrigen Ausland sollen die Grenzen aber vorerst weiter dicht sein. In der Nacht zum Samstag kam der Ministerrat zusammen, um über ein Paket von Lockerungsmaßnahmen zu beraten.

Italien ist zwar von der Covid-19-Lungenkrankheit so stark wie wenig andere Länder in der EU betroffen, bisher starben fast 32.000 Menschen. Insgesamt haben sich nach Angaben des Zivilschutzes mehr als 223.000 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Infektionszahlen gehen aber seit längerer Zeit zurück. Eine Grenzöffnung zur Sommersaison wäre vor allem für die Tourismusbranche wichtig, die einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Italiens ist.

Wer von Deutschland nach Italien reisen möchte, muss dabei den Weg über Österreich nehmen. Derzeit ist die Grenze zwischen Bayern und Österreich noch geschlossen - trotzdem soll eine Fahrt nach Italien möglich sein. Voraussetzung dafür ist, dass Urlauber nachweisen können, dass sie Urlaub in Italien machen. Zudem müssen sie sich dazu verpflichten, keinen Zwischenstopp in Österreich zu machen.

Schon seit Montag (01. Juni 2020) sind weitere Lockerungen vorgesehen: So dürfen Friseure, Kosmetikstudios, Einzelhandel, Bars und Restaurants wieder öffnen. Allerdings nur mit strengen Abstandsregeln. Auch dürfen sich die Menschen dann ohne eine Selbstauskunft bewegen, aber nur innerhalb ihrer Region. Museen und Bibliotheken können öffnen - und auch an den Strand und Freunde treffen darf man wieder. Bisher durfte man sich nur mit Verwandten treffen.

Österreich:

Das österreichische Kanzleramt bestätigte der Deutschen Presse-Agentur: Die Grenze zwischen Deutschland und Österreich soll am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden.

Ab dem 29. Mai sollen in Österreich Hotels und andere Beherbergungsbetriebe wieder öffnen dürfen. Das Land hofft, im Hochsommer wieder mit dem Tourismusbetrieb zu starten. Doch der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg betonte bei der Bild-Zeitung, dass dann auch nur Urlauber aus Ländern einreisen sollte, deren Infektionszahlen in etwa so niedrig sind, wie die Österreichs.

Schweiz:

Am 15. Juni öffnet auch die Schweiz wieder ihre Grenzen für Touristen. Tickets für Seilbahnen, Busse und Bahnen sollen möglichst online gekauft werden. Ein Mundschutz wird dort empfohlen, aber nicht vorgeschrieben. Hotels dürfen Wellnessbereiche öffnen, aber für Schwimmbad, Sauna und Dampfbad gilt: Eine Person pro vier Quadratmeter Fläche.

Türkei:

Die Türkei plant ab Juni eine langsame Wiederaufnahme des touristischen Betriebs. Ein genauer Termin, ab wann auch wieder ausländische Gäste in die Türkei reisen dürfen, steht noch nicht fest. Man hofft auf die Sommermonate Juli und August.

Tunesien:

Ab dem 27. Juni wird auch das Urlaubsland Tunesien wieder sämtliche Grenzen öffnen. Das Land sei bereit, Gäste in aller Sicherheit zu empfangen, teilte das tunesische Fremdenverkehrsamt am Dienstag mit.

Griechenland:

Athen hat angekündigt, dass Reisende aus 29 Staaten ab 15. Juni ohne Quarantänenpflicht nach Griechenland reisen können, darunter auch Deutschland. Eine Corona-Kontrolle werde es stichprobenartig an den griechischen Flughäfen nach Landungen aus dem Ausland geben, teilte Athen mit.

Kroatien:

Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt hier knapp 2200. Ab dem 11. Mai sollen Gastronomie, Hotels und Campingplätze wieder öffnen. Doch nur unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen.

Zypern:

Touristen und Reisende aus 19 Staaten werden ab 20. Juni ohne Quarantänepflicht nach Zypern fliegen können. Urlauber aus 13 dieser Staaten können ohne Corona-Test nach Zypern fliegen, darunter auch Deutschland.

Niederlande:

Ab dem 1. Juli sollen alle Campingplätze und Ferienparks in den Niederlanden wieder geöffnet werden. Ab diesem Datum werden auch die sanitären Einrichtungen an Stränden und Freizeitparks wieder zugänglich sein. Wer Museen in den Niederlanden besuchen möchte, kann das ab dem 1. Juni wieder tun - allerdings nur mit einer vorherigen Anmeldung. Bis Juli dürfen gastronomische Betriebe nur bis zu 30 Gäste gleichzeitig bewirten. Auch hier muss man sich als Gast vorher anmelden.

Tschechien:

Auch Tschechien öffnet am 15. Juni wieder seine Grenzen. Doch es wurde ein Ampelsystem eingeführt. Länder wie Deutschland, die Schweiz und Kroatien haben "grünes Licht". Das bedeutet, Reisende aus diesen Ländern müssen keinen negativen Sars-Cov-2-Test nachweisen. Anders sieht es aus bei Ländern mit rotem oder orangem Licht: Franzosen, Italiener und Schweden müssen einen negativen Test vorweisen, wenn sie nach Tschechien wollen.

Norwegen:

Die norwegische Regierung erwägt, das bestehende Einreiseverbot bis zum 20. August aufrecht zu erhalten. Es soll nun geprüft werden, ob man die Grenzen für Reisende aus "einzelnen anderen nahe liegenden europäischen Ländern" öffnen kann.

Grenzöffnung nach Dänemark:

Bundesminister Horst Seehofer und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther haben sich über die schrittweise Öffnung der Grenze zu Dänemark verständigt. "Wir haben heute telefoniert und miteinander verabredet, einen konkreten Fahrplan zu entwickeln, in welchen Schritten ab spätestens 15. Mai eine Öffnung der Grenze zu Dänemark erfolgen kann", sagte Günther der dpa.

Der Geschäftsführer des deutschen Touristenverbandes, Norbert Kunz, rechnet damit, dass vor allem Urlaube in ländlicheren Bereichen eine besondere Rolle spielen werden. Wie es mit einem Sommerurlaub in anderen Ländern aussieht, ist noch offen. Er betonte im Interview mit dem Abendblatt, dass die Grenzen keinen Tag länger als nötig geschlossen sein sollten. "Zur Wahrheit gehört: Europa war nicht genug vorbereitet auf diese Pandemie. Aber: Europa ist mit jedem Tag an der Krise gewachsen."

Am 15. Juni wird Dänemark die Grenzen für deutsche, norwegische, isländische und skandinavische Urlauber. Das gab Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitag (29.05.2020) bekannt. Wer als Deutscher ein Sommerhaus in Dänemark besitzt oder seinen Partner in dem Land besuchen will, darf bereits jetzt einreisen.