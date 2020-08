Urlaub in Corona-Zeiten: Bundesregierung hebt Reisewarnung für Türkei teilweise auf

Urlaub 2020: Was die türkische Regierung seit Wochen einfordert, ist nun Wirklichkeit: Die deutsche Bundesregierung hat grünes Licht für Urlaubsreisen an die türkische Westküste gegeben.

Update vom 4. August 2020: Bundesregierung hebt Reisewarnung für Türkei teilweise auf

Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für die Türkei teilweise aufgehoben. Das Auswärtige Amt teilte am Dienstag (4. August 2020) in seinen Reisehinweisen im Internet mit, dass die formelle Warnung vor touristischen Reisen in die Provinzen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla entfällt.

Bei allen vier Provinzen handelt es sich um Urlaubsregionen an der Westküste. Bisher zählte die Türkei zu den etwa 160 Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Schengen-Raums, für die die Reisewarnung eigentlich bis zum 31. August galt. Mit dem jetzigen Schritt macht die Bundesregierung erstmals eine Ausnahme.

Das Auswärtige Amt betonte, dass sie die Reisewarnung «unter der Voraussetzung der strikten Einhaltung des von der türkischen Regierung verfügten umfassenden Tourismus- und Hygienekonzepts» aufgehoben habe. «Dieses beinhaltet u.a. eine verpflichtende PCR-Testung für alle Reisenden in der Türkei innerhalb von 48 Stunden vor Rückreise nach Deutschland.»

Die Kosten von umgerechnet 15 Euro in einem zertifizierten Labor beziehungsweise 30 Euro am Flughafen müssten die Reisenden selbst tragen. Positiv Getestete müssen sich in der Türkei in Quarantäne beziehungsweise in ärztliche Behandlung begeben.

Die Türkei hatte viele Wochen auf diesen Schritt gedrungen. Die deutschen Urlauber gehören zu den größten Touristengruppen in der Türkei.

Erstmeldung vom 21. Juli 2020: Corona-Urlaub in der Türkei: Was aktuell erlaubt ist - und was nicht

Die Türkei erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Viele Touristen aus Deutschland reisen jährlich dorthin. Aufgrund der Corona-Krise gestaltet sich ein Urlaub in dem Staat in diesem Jahr schwieriger. Beachtet werden musste unter anderem die Reisewarnung: Diese ist innerhalb der EU aufgehoben, außerhalb der EU-Mitgliedstaaten gilt sie noch bis zum 31. August 2020.

"Aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 und damit einhergehenden Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Türkei gewarnt", schreibt das Auswärtige Amt dazu. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) stuft die Türkei als "Risikogebiet" ein.

Türkei-Urlaub 2020: Was ist für Reisende möglich?

In der Türkei gibt es nach Angaben der John-Hopkins-Universität über 198.000 (Stand: 30. Juni 2020, 13 Uhr) bestätigte Corona-Infektionen. Damit liegt der Wert knapp über der Zahl in Deutschland. Zudem wird von 5115 Todesfällen (Stand: 30. Juni 2020, 13 Uhr) in der Türkei geschrieben.

inFranken.de erklärt, was Sie über den Urlaub in der Türkei wissen sollten.

Welche Grenzen sind offen?

Am 11. Juni 2020 hat die Türkei das . Sämtliche Luft-, Land- und Seegrenzen der Türkei sind offen, nur die Landgrenze zu Iran ist weiterhin geschlossen. Wie läuft die Einreise in die Türkei ab?

Wer in die Türkei reisen möchte, muss sich auf einige Tests einstellen. Unter anderem wird die Körpertemperatur gemessen. Bei einer erhöhten Temperatur oder Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten, kann es zu einem Covid-19-Test kommen.