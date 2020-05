Bisher gilt die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes noch bis zum 14. Juni 2020. Viele hoffen weiterhin auf Ihren diesjährigen Sommerurlaub. In einem Interview mit abendblatt.de betonte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), dass es keine Schnellschüsse bezüglich der Einreise- und Quarantäneregeln geben darf.

Der deutsche Touristenverband geht davon aus, dass es eine schrittweise Wiederbelebung des Tourismus geben wird. Dabei könnten zuerst Ferienhäuser und andere Unterkünfte zur Selbstversorgung öffnen.

Coronavirus und die Folgen: Der Sommerurlaub 2020 wird ein anderer sein

"Wir holen nicht noch einmal 250.000 Urlauber zurück", betonte Maas. Ihm ist wichtig, die gewonnen Fortschritte nicht durch vorschnelle Grenzöffnungen aufs Spiel zu setzen. Die meisten touristischen Betriebe befinden sich bereits in den Startlöchern. "Wir können in wenigen Tagen Vorlauf Hotels und Ferienclubs startklar machen", sagte beispielsweise ein Sprecher von "Tui".

Norbert Kunz, der Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes weist ebenfalls darauf hin, dass eine weitere Verlängerung der Beschränkungen sich negativ auf den Tourismus auswirken könnte: "Viele Akteure können in der Krise noch maximal ein bis zwei Monate ohne staatliche Hilfe überleben. Es besteht die Gefahr, dass manche Unterkünfte oder Hotels im Sommer nicht mehr da sind, das Angebot für Urlauber also schrumpft."

Urlaub in Deutschland: Bundesländer gehen eigene Wege

Bayern:

Neben andere Lockerungen verkündete Söder in der Pressekonferenz vom 5. Mai auch: "Ab Pfingsten werden Hotel und Tourismus wieder zugelassen - aber alles mit Hygieneauflagen". Wellnessbereiche müssten weiterhin geschlossen bleiben. Ab dem 30. Mai dürfen bayerische Hotels also wieder öffnen. Touristische Angebote wie Museen, Ausstellungen, Zoos und botanische Gärten dürfen am 11. Mai wieder öffnen.

Mecklenburg-Vorpommern:

Am 25. Mai hebt Mecklenburg-Vorpommern das Einreiseverbot für Urlauber aus anderen Bundesländern auf. Einige Tage davor, am 18. Mai, öffnen bereits Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Doch Hotels dürfen ihre verfügbaren Betten nur zu 60 Prozent vermieten.

"Die Lockerungen in den letzten 14 Tagen haben gut funktioniert, die Infektionslage ist weiter stabil", sagte die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

Schleswig-Holstein:

Seit diesem Montag (4. Mai) dürfen Besitzer einer Zweitwohnung in Schleswig-Holstein wieder dorthin. Das gelte laut dem Tourimusminister Bernd Buchholz auch für die Insel und Halligen. Kinder und Partner dürfen mitgenommen werden, wenn sie im gleichen Haushalt leben. Freunde jedoch nicht. Dabei müssen die Besitzer sicherstellen, dass sie bei einer diagnostizierten Covid-19-Infektion innerhalb von 24 Stunden wieder zu ihrem Hauptwohnsitz zurückkehren können.

Auch Dauercamper dürfen wieder nach Schleswig-Holstein. Auf den Inseln ist das aber nur mit Einschränkungen möglich. Auch die Öffnung von Sportboothäfen an Nord- und Ostsee steht in Aussicht.

Niedersachsen:

Ferienhäuser und -wohnungen sowie Campingplätze dürfen hier ab 11. Mai wieder öffnen. Unter der Bedingung, dass nur 50 Prozent der Plätze belegt werden. Zusätzlich gilt eine siebentägige Frist für die neue Belegung. Die Hotels dürfen in Niedersachsen ab 25. Mai öffnen, ebenfalls unter Einhaltung der 50 Prozent Regel.

Baden-Württemberg:

Gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hat das Bundesland Ende April einen drei Phasen Plan zur Wiedereröffnung von Gastronomie und Tourismus erarbeitet.

Dabei steht an erster Stelle die Öffnung von Outdoor-Aktivitäten wie beispielsweise Zoos und Kletterparks. Darauf folgen Restaurants und die eingeschränkte Nutzung von Hotels und Ferienwohnungen. Das Ziel ist die Wiederbelebung des Übernachtungstourismus ohne jegliche Einschränkungen.

Grenzöffnung nach Dänemark:

Bundesminister Horst Seehofer und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther haben sich über die schrittweise Öffnung der Grenze zu Dänemark verständigt. "Wir haben heute telefoniert und miteinander verabredet, einen konkreten Fahrplan zu entwickeln, in welchen Schritten ab spätestens 15. Mai eine Öffnung der Grenze zu Dänemark erfolgen kann", sagte Günther der dpa.

Der Geschäftsführer des deutschen Touristenverbandes, Norbert Kunz, rechnet damit, dass vor allem Urlaube in ländlicheren Bereichen eine besondere Rolle spielen werden. Wie es mit einem Sommerurlaub in anderen Ländern aussieht, ist noch offen. Heiko Maas betonte im Interview mit dem Abendblatt, dass die Grenzen keinen Tag länger als nötig geschlossen sein sollten. "Zur Wahrheit gehört: Europa war nicht genug vorbereitet auf diese Pandemie. Aber: Europa ist mit jedem Tag an der Krise gewachsen."

Ob Sie bereits gebuchte Reisen nun stornieren sollten und wie Sie Ihre Rückzahlungen bekommen, können Sie hier nachlesen.