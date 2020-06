Reise-Trend 2020: Urlaub an der Ostseeküste

Ob Hotel, Ferienwohnung oder Camping - eine Reise an die Ostsee bietet sich in diesem Jahr an. Die Bundesländer haben den Weg für Urlaub am Meer innerhalb Deutschlands bereits vor Wochen frei gemacht: Schleswig-Holstein nahm seinen touristischen Betrieb am 18. Mai wieder auf. Seit 25. Mai sind auch in Mecklenburg-Vorpommern Urlauber aus anderen Bundesländern wieder willkommen.

Und auch wenn die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zumindest für Teile Europas wieder aufgehoben wurden, steht fest: Voraussichtlich wird sich der Urlaub der Deutschen dieses Jahr also mehr auf das eigene Land verlagern.

Urlaub an der Ostsee: Mehr als nur Muscheln sammeln

Steilufer von Brodten - das aktive Kliff

Das Steilufer ist ein vier Kilometer langer Küstenstreifen der Lübecker Bucht. Das Ufer lässt sich einerseits mit dem Fahrrad oberhalb des Ufers erkunden, andererseits auch zu Fuß über den Wanderweg unterhalb des Steilufers. Hier gibt es viel zu entdecken. Auch Angler kommen auf ihre Kosten, denn das Ufer ist auch unter ihnen beliebt.

Kanu oder Kajak fahren

Wer die Region lieber vom Wasser aus entdecken möchte, kann eine geführte Kanutour machen und dabei zahlreiche Sehenswürdigkeiten sehen. Ansonsten können Sie die Flusslandschaften der Ostsee auch alleine per Kanu oder Kajak erkunden.

Meereszentrum Fehmarn und Ostsee Erlebniswelt

Im Meereszentrum können Sie in einem tropischen Großaquarium die unterschiedlichsten Arten von Meerestieren bestaunen. In der Ostsee Erlebniswelt lernen die Besucher auf spielerische Weise alles rund um das Gewässer. Neben dem Beobachten von Meereslebewesen kann man zum Beispiel auch Steine und Bernsteine bestimmen und das Panorama von der Aussichtsplattform genießen.

Karls Erlebnis-Dorf Warnsdorf

Hier gibt es vor allem für Kinder viel zu erleben: Kletterparadies, Bauernhof, Go-Kart, Kartoffelsackrutsche und Kreativwerkstatt - hier ist für jeden etwas dabei. Der Eintritt ist kostenlos, einige Attraktionen kosten jedoch Geld.

Lübeck - Klein-Venedig

Es muss nicht immer Italien sein: Die Hansestadt Lübeck ist die größte Stadt Schleswig-Holsteins und wird auch "Klein-Venedig" genannt. Denn auch hier gibt es viele Wasserwege, die man über mehr als 210 Brücken überqueren kann. Außerdem gibt es hier das Lübecker Kunstmuseum "Behnhaus Dräherhaus" mit einer bedeutsamen Sammlung an Kunstwerken aus dem 18. Jahrhundert und der klassischen Moderne und einem Skulpturengarten.

Pepelow - Surferparadies

Aufgrund der geringen Wassertiefe ist das Gebiet auch für Surfer-Anfänger hervorragend geeignet. An Surfschulen mangelt es hier nicht. Neben Kitesurfen und Windsurfen bieten sie oft auch Wasserski und Stand-Up Paddling an.