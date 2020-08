Die Bundesregierung warnt aktuell vor Urlaubsreisen in viele Länder. Am Donnerstag (6. August 2020) verkündete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass Einreisende aus internationalen Corona-Risikogebieten sich von diesem Samstag (8. August 2020) an bei der Rückkehr nach Deutschland auf das Coronavirus testen lassen müssen.

Jetzt trifft es eine bei deutschen Urlaubern sehr beliebte Partymeile am Schwarzen Meer. Wegen eines deutlichen Anstiegs von Corona-Infektionen in Bulgarien und Rumänien warnt die Bundesregierung nun vor touristischen Reisen in mehrere Regionen der beiden EU-Länder. Dazu zählt auch die bulgarische Touristenhochburg Warna mit dem bei deutschen Party-Touristen beliebten Urlaubsort Goldstrand, der oft mit dem Ballermann auf Mallorca verglichen wird. Die insgesamt zehn Regionen in Bulgarien und Rumänien wurden gleichzeitig vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete ausgewiesen. Urlauber, die aus solchen Gebieten zurückkehren, müssen sich seit Samstag auf Corona testen lassen. Seit ein paar Tagen gehört auch die Region Antwerpen in Belgien zu den Risikogebieten.

Insgesamt wurden für 17 europäische Ländern zumindest teilweise Reisewarnungen ausgesprochen. Hintergrund der Warnung ist, dass die Behörden das Infektionsgeschehen kontrollieren und eine zweite Welle an Coronavirus-Ansteckungen verhindern wollen: Von "nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland" wird abgeraten.

Überblick: Für diese Länder gibt es Reisewarnungen

Das "Robert-Koch-Institut (RKI)" teilt mit: "Die Einstufung als Risikogebiet basiert auf einer zweistufigen Bewertung. Zunächst wird festgestellt, in welchen Staaten/Regionen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neu-Infizierte pro 100.000 Einwohner gab."

In einem zweiten Schritt prüft das Auswärtige Amt, welche Maßnahmen in den entsprechenden Risikogebieten zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie getroffen werden.

Folgende Länder stuft das "RKI" aktuell (Stand: 06. August 2020) als Risikogebiet ein (europäische Länder gefettet):

Afghanistan

Ägypten

Albanien

Algerien

Angola

Antigua und Barbuda

Äquatorialguinea

Argentinien

Armenien

Aserbaidschan

Äthiopien

Bahamas

Bahrain

Bangladesch

Barbados

Belarus

Belgien – die folgende Provinz gilt derzeit als Risikogebiet: Antwerpen

– die folgende Provinz gilt derzeit als Risikogebiet: Belize

Benin

Bhutan

Bolivien

Bosnien und Herzegowina

Brasilien

Bulgarien Reisewarnung für Blagoevgrad, Dobritsch, Varna

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Chile

Costa Rica

Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)

Dominica

Dominikanische Republik

Dschibuti

Ecuador

El Salvador

Eritrea

Eswatini

Gabun

Gambia

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Indien

Indonesien

Irak

Iran

Israel

Jamaika

Jemen

Kamerun

Kasachstan

Katar

Kenia

Kirgisistan

Kolumbien

Komoren

Kongo DR

Kongo Rep

Korea (Volksrepublik)

Kosovo

Kuba

Kuwait

Lesotho

Libanon

Liberia

Libyen

Luxemburg

Madagaskar

Malawi

Malediven

Mali

Marokko

Mauretanien

Mexiko

Mongolei

Montenegro

Mosambik

Namibia

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Nordmazedonien

Oman

Pakistan

Palästinensische Gebiete

Panama

Papua-Neuguinea

Paraguay

Peru

Philippinen

Republik Moldau

Rumänien

Reisewarnung für Kreise Arges, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti, Timis

Russische Föderation

Saint Kitts und Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Sambia

São Tomé und Príncipe

Saudi Arabien

Senegal

Serbien

Seychellen

Sierra Leone

Simbabwe

Somalia

Spanien - folgende autonome Gemeinschaften gelten derzeit als Risikogebiete: Aragón Katalonien Navarra

- folgende autonome Gemeinschaften gelten derzeit als Risikogebiete: Sri Lanka

Südafrika

Sudan

Südsudan

Surinam

Syrische Arabische Republik

Tadschikistan

Tansania

Timor Leste (Osttimor)

Togo

Trinidad Tobago

Tschad

Türkei

Turkmenistan

Ukraine

USA

Usbekistan

Venezuela

Zentralafrikanische Republik

Corona-Risikogebiete: Was bedeuten die Reisewarnungen für Urlauber?

Die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes sind keine Reiseverbote. Die Behörden wollen Urlauber lediglich darauf hinweisen, dass sie auf eigene Verantwortung im jeweiligen Land unterwegs sind. Eine Reisewarnung kann für Urlauber allerdings Auswirkungen vor Ort haben: Beispielsweise kann die Reiserücktritts- oder Auslandskrankenversicherung betroffen sein: Mögliche Arztkosten im Reiseland können durch die Versicherung verweigert werden. Zudem ist die Kostenrückerstattung bei freiwilliger Stornierung der Reise eingeschränkt. "Wenn ich bei bestehender Reisewarnung buche, habe ich diese in Kauf genommen", erklärt Sabine Fischer-Volk, Expertin für Reiserecht, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Reisewarnung der Auswärtigen Amtes bezieht sich nicht nur auf das konkrete Infektionsgeschehen vor Ort, sondern auch auf daraus entstehenden Konsequenzen: Zum Beispiel kann es zu Einschränkungen im Flugverkehr kommen. Auch drastische Quarantäne-Maßnahmen vor Ort sind möglich.

Corona-Test für Rückkehrer aus Risikogebiet

Ab Montag (3. August 2020) müssen sich Reise-Rückkehrer aus Urlaubsgebieten einem Corona-Test unterziehen. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zuletzt an. "Wir müssen verhindern, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen", so Spahn.

Zuletzt wurden an zahlreichen Flughäfen Corona-Teststationen eingerichtet. Dort sind freiwillige Covid-19-Tests möglich, wie beispielsweise am Airport Nürnberg.

Quarantäne nach Corona-Urlaub: Das ist zu beachten

Quarantäne-Vorschriften seien immer dann einzuhalten, wenn sich Urlauber innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hätten, teilt das Auswärtige Amt mit. Wichtig sei dabei die vom "RKI" veröffentlichte Liste an Risikogebieten.

Urlauber, die aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkehren müssen:

"sich nach der Einreise in Deutschland unmittelbar an ihren Zielort begeben,"

"sich dort für 14 Tage häuslich isolieren und"

"sich per E-Mail oder Telefon bei der für Sie zuständigen Behörde, in der Regel das Gesundheitsamt am Wohnort bzw. Ort der Unterkunft, melden."

Alle aktuellen Informationen rund um Reisewarnungen und Urlaubshinweise der Bundesregierung finden Sie hier.

Die Lage in den betroffenen Ländern kann sich schnell ändern. Für neue Reisewarnungen und Risikoeinschätzungen empfiehlt es sich, regelmäßig die Hinweise der Auswärtigen Amts und des RKI zu überprüfen. In der Corona-Krise ereignen sich auch sonst täglich neue Entwicklungen. Alles Wichtige zur Pandemie erfahren Sie im News-Ticker von inFranken.de.