Camping in Europa: Die 10 schönsten Campingplätze am Meer

Europas Campingplätze haben einiges zu bieten. Von Stellplätzen in Irland, die speziell für Erwachsene sind, bis hin zum Familienspaß an der Ostsee wird einiges geboten. Überzeugend ist dabei vor allem die Lage direkt am Meer. Im folgenden nun die besten 10 Plätze, die wir auf Grundlage von Google-Bewertungen zusammengestellt haben.

1. Feddet Strand Resort, Dänemark

Dieser Campingplatz in Dänemark liegt direkt an der Ostsee und verspricht vor allem eines: viel Platz. Die Halbinsel liegt mitten in einem Naturschutzgebiet und der riesige Sandstrand lädt zum Verweilen ein. Mindestens genauso üppig aufgestellt ist das Angebot für Sportsfreunde. Neben einer schwimmenden Insel mit Parcours gibt es auch ein Trampolin im Wasser. Hier ist für die ganze Familie etwas dabei und sogar Hunde sind herzlich willkommen.

Feddet Strand Resort

Adresse : Feddet 12, 4640 Faxe, Dänemark

: Feddet 12, 4640 Faxe, Dänemark Telefon : +45 56 72 52 06

: +45 56 72 52 06 E-Mail : info@feddetcamping.dk

: info@feddetcamping.dk Internet : https://feddet.dk/de/

: https://feddet.dk/de/ Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

2. Camping des Mûres, Frankreich

Auf dem Stellplatz kann man sowohl mit dem eigenen Wohnmobil parken als auch eines der Mobilheime vor Ort nutzen. Direkt am Strand bietet der Campingplatz Meerblick und ist breit aufgestellt. Der Sandstrand ist 400 Meter lang und in den kleinen Buchten der Côte d’Azur findet man Entspannung. Ein separates Unterhaltungsprogramm wird auf dem Platz für Kinder zur Verfügung gestellt – hier ist jede*r willkommen. Darüber hinaus kannst du die einmalige französische Küche genießen, sodass du auch als Freund*in der Kulinarik voll auf deine Kosten kommst.

Camping des Mûres

Adresse : 2721 Route du littoral, 83310 Grimaud, Frankreich

: 2721 Route du littoral, 83310 Grimaud, Frankreich Telefon : +33 4 94 56 16 97

: +33 4 94 56 16 97 E-Mail : info@camping-des-mures.com

: info@camping-des-mures.com Internet : www.camping-des-mures.com/de/

: www.camping-des-mures.com/de/ Öffnungszeiten: Geöffnet vom 31. März bis 15. Oktober

3. Camping Caorle, Italien

Am mehr als 15 km langen Sandstrand in der beliebten Region Venetien findest du die perfekte Kombination aus Schönheit, Genuss und Erholung. Zum Campingplatz gehören ebenso Animationsangebote, was sich gerade für Familien mit Kindern eignet. Das Mittelmeer ist schnell zu erreichen und für regnerische Tage gibt es ein überdachtes Schwimmbecken. Ebenso vielfältig ist das Freizeitangebot, hier lassen sich tolle Wochen verbringen. Italien mit dem Camper zu bereisen, ist immer eine gute Empfehlung.

Camping Caorle

Adresse : Viale Altanea 201, Loc.tà Prà delle Torri, 30021 Caorle (Venezia), Italien

: Viale Altanea 201, Loc.tà Prà delle Torri, 30021 Caorle (Venezia), Italien Telefon : +39 4 21 29 90 63

: +39 4 21 29 90 63 E-Mail : info@pradelletorri.it

: info@pradelletorri.it Internet :www.pradelletorri.it/camping-caorle/

:www.pradelletorri.it/camping-caorle/ Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

4. Ostseecamping Familie Heide, Deutschland

Deutschland bietet ebenso vielfältige Möglichkeiten zum Campen. Die Ostsee ist dafür mehr als gut geeignet. Der Platz von Familie Heide liegt direkt am 500 Meter breiten Sandstrand. Die Küste ist so sanft, dass selbst Kinder ganz entspannt planschen können. Zudem findest du hier zahlreiche Spielplätze und verschiedene Möglichkeiten Dinge zu unternehmen, wie beispielsweise einen Fahrradverleih. Der Strand ist ebenso für Hunde erlaubt. Der Campingplatz ist familiär geführt, die Gäste werden hier besonders individuell betreut. Die 12 schönsten Campingplätze in Deutschland findest du hier.

Ostseecamping Familie Heide

Adresse : Strandweg 31, 24369 Kleinwaabs, Deutschland

: Strandweg 31, 24369 Kleinwaabs, Deutschland Telefon : +49 43 52 25 30

: +49 43 52 25 30 E-Mail : info@waabs.de

: info@waabs.de Internet : www.waabs.de

: www.waabs.de Öffnungszeiten: Geöffnet vom 1. April bis 21. Oktober

5. Ardoer Strandpark De Zeeuwse Kust, Niederlande

Der Campingplatz bietet ein umfangreiches Sportangebot: Fußball- und Tennisfelder stehen genauso zur Verfügung, wie ein Trampolin. Bei gutem Wetter ist es am Strand der Nordsee wunderschön und für schlechtere Tage gibt es zusätzlich ein Hallenbad sowie einen Kinosaal. Das Meer ist 250 Meter entfernt und überraschen lassen kann man sich ebenfalls von den schmackhaften Regionalprodukten, die angeboten werden. Kulinarischer Genuss und Entspannung sind hier garantiert.

Ardoer Strandpark De Zeeuwse Kust

Adresse : Helleweg 8, 4326 LJ Renesse, Niederlande

: Helleweg 8, 4326 LJ Renesse, Niederlande Telefon : +31 111 46 82 82

: +31 111 46 82 82 E-Mail : info@strandparkdezeeuwsekust.nl

: info@strandparkdezeeuwsekust.nl Internet : www.strandparkdezeeuwsekust.nl/de/

: www.strandparkdezeeuwsekust.nl/de/ Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

6. Thalatta Kalamitsi Village, Griechenland

Wer Camping mit einem ökologischen Anspruch und einem tollen Angebot an Fitness- und Entspannungskursen kombinieren möchte, wird sich hier wohlfühlen. Im Restaurant werden die lokalen Lebensmittel mit heimischen Kräutern und Gewürzen verarbeitet. Zudem gibt es eine Reihe von Yoga- und Pilates-Kursen, genau wie Aqua-Gymnastik. Der Campingplatz liegt direkt am Mittelmeer und wird gesäumt von charmanten Holzhütten.

Thalatta Kalamitsi Village

Adresse : Happy Street, Toroni 630 72, Griechenland

: Happy Street, Toroni 630 72, Griechenland Telefon : +30 23 75 04 14 10

: +30 23 75 04 14 10 Internet : www.thalattacamp.gr/mainpage

: www.thalattacamp.gr/mainpage Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

7. Villagio Camping Capo Ferrato, Sardinien

Sardinien trumpfte mit echten Traumstränden auf. Weißer Sand und türkisblaues Wasser laden zum Baden ein. Der zum Campingplatz gehörende Strand ist 250 Meter lang und naturbelassen. Das Gelände wird von Nadel- und Eukalyptusbäumen umzäunt. Da der nächste Ort etwa 30 km entfernt liegt, bietet der Stellplatz alles, was du brauchst. Du kannst hier typisch sardisch essen, aber auch Pizza gibt es. Genauso wie Animation, Shows, einen Fahrradverleih und Sportplätze. Ein Pool ist bei diesem traumhaften Strand direkt am Mittelmeer übrigens völlig überflüssig.

Villagio Camping Capo Ferrato

Adresse : 09043 Costa Rei, Muravera Metropolitan City of Cagliari, Italien

: 09043 Costa Rei, Muravera Metropolitan City of Cagliari, Italien Telefon : +39 070 88 56 53

: +39 070 88 56 53 E-Mail : info@campingcapoferrato.it

: info@campingcapoferrato.it Internet : www.campingcapoferrato.com

: www.campingcapoferrato.com Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

8. Omisalj Camping, Kroatien

Der Campingplatz ist neu angelegt und modern aufgestellt. Er liegt in einer kleinen Mittelmeer-Bucht und der Strand besteht aus feinen Kieseln. Diese gehen flach ins Wasser über, sodass auch kleine Kinder ganz in Ruhe ein wenig planschen können. Seit Jahren sind bereits ökologische Programme etabliert, wodurch die Wasserqualität an diesem Strand besonders hoch ist. Gerade umweltbewusste Camper*innen werden sich hier besonders wohlfühlen.

Omisalj Camping

Adresse : Vodotoč 1, 51513 Omišalj, Kroatien

: Vodotoč 1, 51513 Omišalj, Kroatien Telefon : +38 5 51 588 637

: +38 5 51 588 637 E-Mail : omisalj@hadria.biz

: omisalj@hadria.biz Internet : www.campingomisalj.com/de/

: www.campingomisalj.com/de/ Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

9. Camping S, Rumänien

Rumänien wird für Urlauber zunehmend interessanter. Vom 100 Meter langen Sandstrand am Mittelmeer aus kann zudem hervorragend die Hafenstadt Konstanza besichtigt werden. Die Region ist reichhaltig an kulturellem Erbe und überzeugt durch kulinarische Highlights. Erfreue dich zudem an der Gastfreundschaft und genieße einen einmaligen Urlaub. Sauberkeit und Qualität werden großgeschrieben und der Stellplatz eignet sich ebenfalls für Familien.

Camping S

Adresse : Bulevardul Mamaia Nord 79, Mamaia-Sat, Rumänien

: Bulevardul Mamaia Nord 79, Mamaia-Sat, Rumänien Telefon : +40 241 831 108

: +40 241 831 108 E-Mail : camping@camping-s.ro

: camping@camping-s.ro Internet : www.camping-s.ro

: www.camping-s.ro Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

10. River Valley Caravan Park, Irland

In der Grafschaft Wicklow befindet sich ein Campingplatz der besonderen Art. Dieser ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Einer für alleinreisende Erwachsene und Paare sowie einer für Familien mit Kindern. Dort steht ein umfangreiches Animationsprogramm zur Verfügung, inklusive Minigolf, Billard und Streichelzoo. Baden kann man in der nahegelegenen Nordsee und für regnerische Tage gibt es ein Hallenbad. Freizeitangebote und Sportmöglichkeiten gibt es ohne Ende, langweilig wird es hier nie. Übrigens kann man auf dem Platz zusätzlich in Holzhütten oder Baumhäusern übernachten.

River Valley Caravan Park

Adresse : Redcross, Co. Wicklow, Irland

: Redcross, Co. Wicklow, Irland Telefon : 00 353 404 41647

: 00 353 404 41647 E-Mail : info@rivervalleypark.ie

: info@rivervalleypark.ie Internet : www.rivervalleypark.ie

: www.rivervalleypark.ie Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

Fazit - Plätze empfehlen sich gerade für "Neu-Camper"

Europa bietet eine Vielzahl an tollen Campingplätzen, die direkt am Meer liegen. Ob alleine oder mit der Familie: Hier findet man genau das richtige für den Sommerurlaub. Gerade für Neueinsteiger eignen sich die Plätze besonders gut, da eine umfangreiche Infrastruktur gegeben ist.