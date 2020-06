Camping-Ausrüstung: Alles, was Sie zum Zelten brauchen

Camping ist in und der Markt für Camping-Ausrüstung boomt. Bedingt durch Corona werden in diesem Jahr wohl viele Menschen in Deutschland campen gehen, anstatt ins Ausland zu fahren.

Auch wenn man den Umwelt-Aspekt beachtet, ist ein Camping-Urlaub natürlich wesentlich umweltschonender als eine Flugreise.

Camping-Ausrüstung: Unsere Tipps für das richtige Camping-Equipment

Im Folgenden haben wir alle Camping-Must-Haves für Sie, die Sie auf keinen Fall vergessen dürfen, wenn Sie in Ihr Camping-Abenteuer aufbrechen.

Campingplätze in Bayern dürfen im Zuge der Corona-Lockerungen wieder öffnen - hier erfahren Sie, was Camping-Urlauber beachten müssen.

Zelt

Da zwar draußen, aber doch geschützt übernachtet werden soll, benötigen Sie ein geeignetes Camping-Zelt*. Sie sollten beachten, welche Anzahl an Personen darin übernachtet. Außerdem sollten Sie sich überlegen, ob Sie das Zelt im Auto transportieren können oder es auf einer Wanderung die ganze Zeit auf dem Rücken tragen - in diesem Fall sollten Sie sich für ein kleines und leichtes Zelt entscheiden. Ein guter Tipp ist, ein Zelt zu kaufen, das für eine Person mehr gedacht ist, als Sie eigentlich sind. So haben Sie garantiert genügend Platz. Ferner sollten Sie auch beachten, zu welcher Jahreszeit Sie zelten wollen: gewöhnliche Zelte eignen sich für Frühling, Sommer und Herbst. Für den Winter gibt es spezielle Zelte, die in der Regel teurer sind und sich nur lohnen, wenn Sie auch wirklich im Winter campen wollen. Wer das Zelt schnell aufgebaut haben möchte, sollte sich für ein Pop-Up-Zelt entscheiden.

Pop-Up-Zelt von Qeedo Quick Oak

Das Zelt von Qeedo Quick Oak zeichnet sich durch den extrem schnellen Aufbau aus: in gerade einmal 60 Sekunden steht das Zelt* bereits. Außerdem ist es wasserfest und verfügt über zwei Eingangstüren.

für bis zu drei Personen

wasserfest, versiegelte Nähte

zwei Eingangstüren

Dachbaldachin zum Verstauen von Wertgegenständen

Belüftungen und Moskitonetze

Auf Amazon.de gibt es eine große Auswahl an Camping-Zelten.*

Schlafsack

Der richtige Schlafsack* soll vor allem eines können: Sie in den kalten Nächten wärmen. Grundsätzlich ist es wie bei den Zelten: die meisten Schlafsäcke eignen sich vor allem für Frühling, Sommer und Herbst. Spezielle Schlafsäcke für den Winter wärmen Sie auch bei Minus-Temperaturen. Sie sollten darauf achten, dass der Schlafsack möglichst eng anliegt, da er so deutlich besser wärmt. Unterscheiden kann man Schlafsäcke in die, die mit Daunen gefüllt sind, und die, die mithilfe synthetischer Füllstoffe wärmen. Daunen-Schlafsäcke kann man enger zusammen rollen und sie sind generell sehr langlebig - aber eben auch teuer. Syntetische Schlafsäcke sind günstiger und machen selbstverständlich trotzdem einen guten Job.

Schlafsack von Active Era

Der Schlafsack von Active Era ist Amazon's Choice und mit 19,95 Euro ein echtes Schnäppchen (Preis zum Erstellungsdatum des Artikels). Er eignet sich vor allem für wärmere Jahreszeiten und ist pflegeleicht und einfach zu reinigen.

aus Polyester

Temperaturbereich: zehn bis 18° Celsius

Celsius optimal für warme Tage im Frühling und Sommer

pflegeleicht und waschbar

Weitere Schlafsäcke finden Sie auf Amazon.de.*

Isomatte und Luftmatratze

Wenn Sie einigermaßen bequem schlafen wollen, sollten Sie sich definitiv auch eine Isomatte* oder eine Luftmatratze kaufen. Luftmatratzen sorgen für wesentlich mehr Komfort als Isomatten. Außerdem benötigen sie weniger Platz, sind allerdings auch etwas teurer als die Schaumstoff-Matten.

Levin Iso-Luftmatratze

Bei der Isomatte von Levin handelt sich um ein Amazon's Choice-Produkt. Die Gründe: Die Isomatte ist aufblasbar - und das durch eine eingebaute Pumpe. So gelingt es, Kälte vom Boden zu isolieren und es lässt sich komfortabel darauf schlafen.

kein Aufblasen mit dem Mund durch eingebaute Pumpe

lässt sich auf die Größe einer Flasche schrumpfen

reißfest und nässesicher

Eine große Auswahl an Isomatten und Luftmatratzen finden Sie auf Amazon.de.*

Campingkocher

Ein Campingkocher* gehört ebenso zu einer essenziellen Ausrüstung für das Camping-Abenteuer. Auch hier sollten Sie sich wieder fragen: Was möchten Sie mit dem Kocher machen? Ein kleiner Gaskocher reicht bereits, um Wasser zu erhitzen. Ein größerer eignet sich, wenn man ausgiebiger kochen möchte. Außerdem hat man die Qual der Wahl zwischen Gas-Kochern und Kochern mit flüssigem Brennstoff. Im Gegensatz zu den Gaskochern kann man die Kocher mit flüssigem Brennstoff bei jeder Temperatur verwenden. Hier gibt es einen Überblick, welche Grundausrüstung sich in jeder Camping-Küche befinden sollte.

Campingkocher von Campingaz

Der Campingkocher von Campingaz ist der Bestseller unter den Campingkochern auf Amazon. Er ist sicher, leistungsstark und robust. Zudem wird ein praktisches Transportcase mitgeliefert.

leistungsstark: 2.200 Watt

Flamme individuell regulierbar

Überhitzungsschutz

Gaskartusche verschwindet während des Betriebs im Kartuschenfach

Tolle Angebote zu Campingkochern finden Sie auf Amazon.de.*

Campinglampe

Damit auch in der Dunkelheit in der Wildnis ein Licht aufgeht: Die richtige Campinglampe* ist ein Must-Have. Zwar tun es Kerzen ebenso, allerdings sind die Lampen viel leistungsstärker und vor allem sicherer als Feuer.

Campinglampe von Expower

Die Campinglampe von Expower hat einiges zu bieten: Sie verfügt über vier Helligkeitsstufen, ist per USB aufladbar und wasserdicht.

wasserdicht

vier Helligkeitsstufen

per USB wiederaufladbar, z.B. per Powerbank

bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer

Viele Angebote zu Campinglampen finden Sie auf Amazon.de.*

Campingstuhl

Damit Sie nicht auf einem harten, nassen Boden sitzen, sollten Sie auch an einen Campingstuhl* denken. Sie sollten sich Gedanken machen, ob Sie den Stuhl im Auto transportieren können, oder ob Sie ihn auf dem Rücken tragen, wenn Sie wandern. Für letzteren Fall gibt es spezielle tragbare Campingstühle, die kompakt und leicht sind.

Campingstühle von Nexos

Die Campingstühle von Nexos bieten alles, was ein Camper braucht. Sie sind bis zu 120 Kilogramm belastbar, aus reißfestem Polyester und verfügen über eine Getränke-Halterung.

zwei Stühle

belastbar bis 120 Kilogramm

reißfestes Polyester

mit Getränkehalter

inklusive Tragetasche

Viele Campingstühle finden Sie auf Amazon.de.*

Taschenmesser

Ob zum Zubereiten von Essen, Schnitzen oder Äste Zersägen - ein Taschenmesser* gehört definitiv auch zu den Dingen, die Sie beim Campen nicht vergessen dürfen. Am besten wählen Sie ein multifunktionales Messer.

Taschenmesser von Victorinox

Das spezielle Camping-Taschenmesser von Victorinox ist ein echter Alleskönner. Es verfügt über 13 Funktionen, unter anderem verfügt es über eine Säge, eine Pinzette und einen Dosenöffner.

13 Funktionen

ideal zum Klettern, Wandern, Campen

hergestellt in der Schweiz

Mehr Taschenmesser finden Sie auf Amazon.de.*

Allwetter-Jacke

Nicht vergessen dürfen Sie auch eine wasserdichte Allwetter-Jacke*. Diese schützt Sie vor Wind und Regen und ist meist recht leicht und lässt sich eng zusammenrollen - ideal für den Transport im Rucksack. Sie sollten darauf achten, dass die Jacke atmungsaktiv ist und auch einen höheren Preis nicht scheuen - sofern Sie vorhaben, die Jacke sehr häufig zu verwenden.

Outdoor-Jacke von Höhenhorn

Die Jacke von Höhenhorn schützt zuverlässig gegen Wind und Kälte. Außerdem ist sie schnelltrocknend und formbeständig.

isolierend

schnelltrocknend

uneingeschränkte Bewegungsfreiheit

Eine große Auswahl an wasserdichten Jacken finden Sie auf Amazon.de.*

Haben Sie richtig Lust auf Camping bekommen? Dann sehen Sie sich unsere Artikel zu neun schönen Campingplätzen in Franken an.

