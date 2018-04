Buchungs-Trends 2016

Erst vor wenigen Wochen haben die Reiseveranstalter ihre Sommerkataloge für 2016 präsentiert und nehmen seitdem Buchungen entgegen. Trotzdem zeichnen sich schon erste Trends ab.

Die deutlich gestiegene Nachfrage nach Fernreisen setzt sich für diesen Winter und den ganzen nächsten Sommer fort. Die Traumziele liegen in der Karibik (unter anderem Florida, Kuba, Dominikanische Republik, Mexiko) und in Asien (vor allem Thailand). Besonders für Kuba sind die Buchungszuwächse nach derzeitigem Stand weit überdurchschnittlich, was viel mit den Preisvorteilen der im Voraus verhandelten Komplettpakete der Veranstalter zu tun hat. Die Urlauber profitieren beim aktuellen US-Dollar-Euro-Kurs von attraktiven Preisen - noch. Auch der Aufwärtstrend der Vereinigten Arabischen Emirate hält weiter an.

Städtereisen im Inland sowie im europäischen Ausland und Wellnessreisen werden von den Deutschen weiterhin gerne durchgeführt. Kreuzfahrten erfahren weiterhin einen Aufwärtstrend, durch zahlreiche neue Schiffe, die auf den Markt kommen werden, wächst das Angebot weiter. Bei Studienreisen ragt vor allem der Iran heraus.

Die Sommerreiseziele der Deutschen sollten keine große Überraschung werden: die Mittelmeerländer werden wieder die Nase vorn haben. Beliebt sind Mallorca, Griechenland, Italien und Frankreich. Portugal, das schon 2015 überdurchschnittlich häufig gebucht wurde, verzeichnet weiter steigende Zahlen. Nachfragen für Reisen in die Türkei und Ägypten werden vermutlich auch häufiger. Nachdem Deutschland im letzten Jahr wachsenden Zuspruch registriert hatte, geht der Deutsche ReiseVerband davon aus, dass es auch 2016 davon profitiert. Die beliebtesten Ziele hierzulande sind Nord- und Ostseeküste, das Alpenvorland und die Alpenregion.