BR stellt die schönsten Ecken Bayerns vor: Stimmen Sie hier für Ihren liebsten fränkischen Ort ab

Um Urlaub zu machen, muss man nicht unbedingt in den Flieger steigen und auch nicht stundenlang im Auto sitzen. Im eigenen Garten oder auf Balkonien ist natürlich immer ein Plätzchen frei.

Aber auch im restlichen Franken und Bayern finden sich viele schöne Ecken, um dort zu verweilen. Das Bayerische Fernsehen stellt ab nächster Woche bayerische Regionen vor.

Stimmen Sie jetzt schon für Ihren Lieblings-Ort in Franken ab

Von Donnerstag, 11.06., bis Mittwoch, 01.07.2020, zeigt das Bayerische Fernsehen im Rahmen der Aktion "Bayerns schönster Fleck" 15 Urlaubsregionen in ganz Bayern. Unter anderem werden dort auch Regionen aus Ober-. Unter- und Mittelfranken vorgestellt. Auch bei uns können Sie in einer Umfrage bereits für Ihre liebste Region in Franken abstimmen.

Die Sendung kommt Montag bis Freitag zwischen 16.15 und 17.30 Uhr. Jeden Tag stellt eine Patin oder ein Pate "ihre" oder "seine" Region vor.

Sie präsentieren reizvolle Orte oder besondere Plätze und werben für ihre Region um die Gunst der Zuschauer.

"Bayerns schönster Fleck": Diese fränkischen Regionen sind dabei

Fränkische Schweiz (Patin: Christine Berner, Streuobstpädagogin)

Fichtelgebirge (Pate: Günter Stöhr, Hobbyradler)

Altmühltal (Patin: Laura Ersfeld, Hobbykünstlerin)

Fränkisches Seenland (Patin: Marion Schwarz, Heimatvereinsvorsitzende)

Rhön (Patin: Ilona Zirkelbach, Musikerin)

Spessart (Patin: Heike Buberl-Zimmermann, Wanderführerin)

Fränkisches Weinland (Pate: Klaus Wagenbrenner, Kellermeister)