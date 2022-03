Besser nicht nachmachen: Diese Dinge solltest du im Urlaub vermeiden

Andere Länder, andere Sitten

Was man im Urlaub besser vermeiden sollte

Was möglicherweise sogar im Gefängnis enden kann

Urlaub, die schönste Zeit des Jahres. Die Seele baumeln lassen, entspannen. Und möglicherweise auch mal das ein oder andere alkoholische Getränk zu viel konsumieren. Da kommt man schon mal auf blöde Ideen. Dinge, die man normalerweise vielleicht nicht machen würde.

Doch gerade in anderen Ländern kann das ein böses Erwachen geben und plötzlich befindet man sich sogar im Gefängnis. Worauf du also unbedingt achten solltest und was du auf keinen Fall machen darfst.

Nicht alles, was du tun könntest, solltest du auch tun

Es gibt Dinge, die sind, im Nachhinein betrachtet, doch nicht so toll, wie es vorher den Anschein hatte. Diese Erfahrung hat so mancher Urlauber*in schon machen müssen, als er*sie plötzlich von der örtlichen Polizei verhaftet wurde. Im besten Fall wurde die Urlaubskasse geplündert, im schlimmsten Fall musste das gemütliche Hotelzimmer gegen eine wesentlich ungemütlichere Unterkunft im Gefängnis getauscht werden. Oft steckt noch nicht einmal eine böse Absicht dahinter.

Einige Beispiele:

Auf die Pyramiden klettern: Eine ganz dumme Idee. Egal, ob man damit ein politisches Statement setzen oder aber nur ein außergewöhnliches Selfie machen möchte. Es ist verboten und kann mit einer hohen Geldbuße oder sogar Gefängnis bestraft werden.

: Ein Selfie vor einer tollen Kulisse ist was Tolles. Aber wenn man dafür rücksichtslos über Pflanzen trampelt, die vielleicht sogar unter Naturschutz stehen, reagieren manche Behörden sehr empfindlich. Manch einer begibt sich für das ultimative Bild sogar in Lebensgefahr. Um Geld betteln: Zugegeben, die meisten von uns werden das kaum in Betracht ziehen. Doch es gibt immer wieder Menschen, die mit einem schmalen Budget unterwegs sind und sich ihre Weiterreise so finanzieren wollen. Man nennt sie "Begpacker", also Bettel-Touristen . Diese sind oft im asiatischen Raum anzutreffen. Davon abgesehen, dass Betteln in manchen Ländern unter Strafe steht, hinterlässt man damit nicht unbedingt ein positives Bild.

Welche Fallstricke es noch so gibt.

Ein beliebtes Fotomotiv: der Eiffelturm. Doch auch hier lauert Gefahr. CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist

Die Kamera ist im Urlaub meistens dabei. Es gibt immer und überall etwas zu fotografieren. Meistens ist dies auch problemlos möglich, so zum Beispiel für das eigene Fotoalbum. Doch wenn du Bilder auf den sozialen Netzwerken postest, kannst du auf einmal Post von einem Rechtsanwalt bekommen. Und dann wird aus dem Schnappschuss schnell ein sehr teures Bild. Wie beispielsweise der Eiffelturm, das Wahrzeichen von Paris. Am Tag kannst du ihn fotografieren und auch die Bilder in deinen sozialen Netzwerken posten. Das wird von der Panoramafreiheit abgedeckt. Allerdings sieht es bei Nacht anders aus. Gerade in der Dunkelheit, wenn der Eiffelturm illuminiert wird, möchtest du ein Bild davon haben. Steckst du es daheim ins Fotoalbum, wird das keinen interessieren, doch bei Facebook, Instagram und Co. ist das anders. Denn die Beleuchtung wird durch das private Unternehmen S.E.T.E. betrieben, welches auch die Rechte daran hält. Damit gilt der Eiffelturm in der Nacht als Kunstwerk, wofür wieder andere Rechte gelten. Auch für andere Sehenswürdigkeiten können Einschränkungen bestehen. Daher am besten vorher informieren. Doch es gibt noch weitere Fallen, die auf dich lauern.

Mitbringsel: Dass du keine geschützten Tier- oder Pflanzenarten mit aus dem Urlaub bringen darfst, dürfte hinlänglich bekannt sein. Aber daneben haben manche Länder einige Bestimmungen, die seltsam anmuten. So kann es dir passieren, dass du, wenn du in der Türkei Steine sammelst und sie einpackst, am Flughafen verhaftet wirst, denn es könnten sich um archäologische Artefakte handeln. Ebenso verhält es sich, wenn du in Italien Sand vom Strand mitnehmen möchtest. Das ist streng verboten und zieht mindestens eine hohe Geldstrafe nach sich. Weitere verbotene Mitbringsel: Münzen, Muscheln, sogar Kartoffeln.

Dies sind nur einige Beispiele. Es gibt allerdings auch Dinge, die du einfach unterlassen solltest, weil sie möglicherweise die Gefühle der Menschen verletzen. Dazu gehört, fremden Kindern über den Kopf zu streicheln. Denn im Glauben einiger Religionen ist verankert, dass im Kopf die Seele sitzt und diese Schaden nehmen könnte. Eine Tracht Prügel durch die Erwachsenen könnte darauf folgen. Prinzipiell hilft es, sich vorher über die Gepflogenheiten des Landes zu informieren, in welches man reist. Vor allem, wenn es etwas exotischer ist. Denn was hier als gute Geste gilt, kann dort beleidigend sein. Wenn du also verreist, solltest du eine wichtige Sache mit einpacken: den gesunden Menschenverstand. Der ist kostenlos und kann dir viel Ärger ersparen. In diesem Sinne: Schönen Urlaub.