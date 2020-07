Aktiv auf dem Wasser

Sie sind derzeit auf fast jedem fränkischen Badesee zu sehen: Menschen, die aufrecht mit einem Paddel in ihren Händen auf einem Brett stehen und langsam über das Wasser gleiten. Stand-up-Paddling (SUP), also Stehpaddeln, ist im derzeit voll im Trend und auch ein hervorragendes Ganzkörpertraining, wie die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) betont. Denn der Sport beansprucht alle Muskelgruppen, fördert die Koordination und schont zugleich die Gelenke. Die Experten raten aber, nicht ohne Sach- und Ortskenntnis ins Wasser zu gehen.

Kurse für Einsteiger

Vor den ersten eigenen Paddeltouren macht man deshalb am besten einen Einsteigerkurs in einem Wassersportzentrum oder an einer SUP-Schule. Der deutsche SUP-Verband GSUPA bietet zum Beispiel online eine Übersicht zertifizierter Stationen. Unter www.gsupa.com/sup-lernen/ sind auch einige Möglichkeiten in Franken aufgelistet, unter anderem in Bamberg, Fürth und Sand am Main.

Wem das Stehpaddeln zu anspruchsvoll erscheint oder wer generell lieber sitzend unterwegs ist, für den können Kajaks oder Kanus das Fortbewegungsmittel der Wahl auf dem Wasser sein. Sie eignen sich laut der DHfPG sehr gut für gemütliche Ausflüge mit der Familie oder Freunden.

Kanufahren ist zudem an vielen Flüssen möglich, auch in unserer Region. Jedoch empfiehlt sich hierfür ein Schnupperkurs oder zumindest eine geführte Wanderung, wenn man selbst noch keinerlei Kenntnisse hat.

Windsurfen am Baggersee

Dabei bekommen Teilnehmer ebenfalls Grundtechniken und Verhaltensregeln beigebracht. Der deutsche Kanu-Verband bietet unter www.kanu.de Tipps für Einsteiger und Profis sowie eine Vereinsübersicht. Ein großer Spaß und deutlich rasanter als Stand-up-Paddling, Kajak oder Kanu ist Windsurfen: Koordination, Muskeln und Konzentration werden hierbei trainiert. Und es geht nicht nur am Meer, sondern etwa auch in diversen Baggerseen - sogar im Fichtelgebirge. Windsurfen sei mit professioneller Hilfe verhältnismäßig einfach zu erlernen, informiert die DHfPG. Eine Übersicht gibt es online beim Verband Deutscher Wassersport-Schulen unter www.vdws.de/wassersportcenter/deutschland/.

Egal, auf welche Art man sich am Ende auf dem Wasser bewegt: Man muss schwimmen können. Denn runter- oder rausfallen kann man immer.

dpa-mag/red