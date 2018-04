Über Ostern in den Schnee

An den Osterfeiertagen noch einmal mit Freunden Ski fahren?

Lange standen die Chancen für einen spontanen Trip nicht mehr so gut: In vielen Skigebieten gab es Neuschnee und sogar Talabfahren sind vielerorts möglich. Und am Abend in der Hütte macht es in der Gruppe doppelt Spaß.

Viele verreisen daher nicht zu zweit in den Schnee, sondern in großer Runde, mit Familienmitgliedern und guten Freunden. "Neben der Geselligkeit sprechen auch höchst praktische Gründe für einen Winterurlaub in der Gruppe. Der Pro-Kopf-Preis ist bei einem Ferienhaus oft deutlich günstiger als bei einer Übernachtung im Hotel", erläutert Reiseexpertin Beate Fuchs vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.

Zudem könne man im eigenen Ferien-Zuhause den Tagesablauf frei und flexibel einteilen, ganz ohne feste Essenszeiten oder ähnliches.



Reichhaltiges Angebot an Unterkünften

Gerade in den beliebten österreichischen Wintersport-Destinationen gibt es viele Ferienhäuser zu mieten, von denen die nächste Piste oft nur einen Katzensprung entfernt liegt. Und auch auf den vertrauten Komfort müssen die Winterurlauber nicht verzichten: Die Feriendomizile sind meist komplett ausgestattet, bis hin zur privaten Sauna.

Mit der klassischen, eher kargen Skihütte haben die Häuser direkt in den beliebten Wintersportregionen somit nicht mehr viel gemeinsam.

Bei den Anbietern stehen rund 2000 Ski-Ferienhäuser, Skihütten und Chalets allein in Österreich zur Wahl - für Gruppen von vier bis 50 Personen. Zell am See-Kaprun, die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental und das Hochzillertal zählen hier zu den angesagten Trendzielen. Hinzu kommt ein ebenso umfassendes Angebot für die Schweiz und die Wintersportregionen in Frankreich und Italien.



Kurze Wege zur Piste

Bei der Suche des Urlaubsquartiers sollte man nichts dem Zufall überlassen: Angefangen von der Region über die Ausstattung und Lage des Ferienhauses bis zur Höhe des Skigebietes lassen sich die Angebote dieses Online-Anbieters beispielsweise nach individuellem Wunsch selektieren.

Ob quirliger Après-Ski oder eher geruhsame Destination: Auch in dieser Hinsicht bieten die österreichischen Wintersport-Ziele für jeden das Passende.

Besonders praktisch ist die oft zentrale Lage der Ferienhäuser: Bei über 500 Skihütten ist die nächste Piste weniger als einen halben Kilometer entfernt.



Wellness und Wintersport: Eine gelungene Kombination

Die einen wollen jede Minute auf der Piste auskosten, andere genießen auch etwas Ruhe oder einen Nachmittag in der Sauna: Die Vorlieben im Winterurlaub sind verschieden. Damit alle auf ihre Kosten kommen, sollte man bei der Planung der Skireise mit Freunden oder Familie auch an die Freunde des Winter-Wellness denken. Gerade in Österreich bieten dafür die zahlreichen Thermen wie etwa in Bad Gastein, Zell am See oder Kaprun vielfältige Möglichkeiten. Noch praktischer ist es, direkt im eigenen Urlaubsdomizil Wellnesseinrichtungen nutzen zu können: Zahlreiche Skihütten in den österreichischen Alpen sind komfortabel mit einer Privatsauna oder mit einem Jacuzzi ausgestattet. Unter www.belvilla.de gibt es mehr Informationen. djd