50 Jahre bei den Krabbenkutter-Kapitänen

Wenn Krabbenkutterkapitän Georg Peters seine "Medusa" liebevoll blitzblank putzt und vom Bug bis zum Heck mit farbigen Wimpeln behängt, ist das ein sicheres Zeichen: Die alljährliche Kutterregatta im Fischerdorf Neuharlingersiel an der Nordsee steht bevor. Dann kämpfen Peters und seine Kollegen mit ihren prächtig geschmückten Schiffen um das "Blaue Band von Neuharlingersiel", während im Hafen ausgiebig gefeiert wird. Und in diesem Jahr fällt der bunte Saisonhöhepunkt noch eine Nummer größer aus als sonst, denn das traditionelle Rennen findet zum 50. Mal statt.



Die Regatta an Bord des Lieblingskutters erleben

Vom 22. bis zum 24. Juli heißt es "Die See ruft!". Einheimische, Urlauber und Tagesgäste können über den maritimen Schausteller-Markt am Hafen bummeln, bei der Krabbenpul-Meisterschaft antreten, den Seemannsliedern des Shantychors lauschen oder beim großen Open-Air-Konzert am Samstagabend bis in die Nacht hinein feiern. Im Mittelpunkt des Wochenendes stehen aber die Schiffe: Neben den Kuttern der örtlichen Krabbenfischer laden am Freitag beim "Open-Ship" auch moderne und historische Kutter aus anderen Häfen und Ländern zum Staunen ein. Gerne zeigen dann Peters und seine Kollegen, wie Garnelen gefangen, sortiert und in den an Bord befindlichen Krabbenkesseln verarbeitet werden. Technikfans bekommen Fragen zu Motor, Navigationsgerät und Echolot beantwortet. Am Samstag können Besucher beim Kutterkorso mit in See stechen, und auch den Höhepunkt des Wochenendes, die eigentliche Regatta am Sonntag, kann man direkt an Bord seines Lieblingskutters erleben.



Relaxen inklusive

Rund um die große Party finden Gäste in Neuharlingersiel aber auch Ruhe und Entspannung, etwa beim Baden, Wattwandern oder beim "Chillen" am Strand. Die Reiseredaktion des Verbraucherportals Ratgeberzentrale.de beispielsweise empfiehlt den Besuch des Wellnesszentrums "Badewerk" für eine Runde Schwitzen in der Kuttersauna oder eine Wellness-Packung mit dem wohltuenden, mineralreichen Naturschlick der Region



Messe rund ums Meer

Zeitgleich mit der großen Kutterregatta findet in Neuharlingersiel vom 22. bis 24. Juli 2016 auch die "Messe für Schifffahrt, Boot- und Wassersport" statt. Direkt am Kutterhafen werden Aussteller aus ganz Deutschland und den Niederlanden im Messezelt Motoren, Funk- und Radargeräte, Echolote, Filteranlagen sowie Boote und Yachten, Angelsport-Equipment und Bekleidung präsentieren. Eine Fundgrube nicht nur für Fachbesucher aus der Fischerei, sondern auch für Wassersportler, Hobbyangler, Segel- und Sportbootfreunde. djd