Restaurant Empfehlung: Die 10 besten Steak-Restaurants in Franken

Steaks richtig braten ist eine Kunst für sich. Der Garpunkt kann in nur wenigen Sekunden verfehlt werden, dann wird das Steak zäh und trocken. Deshalb benötigt es einen geschickten und fachkundigen Koch, um ein gutes Steak zuzubereiten.

Jedoch kommt es nicht nur auf den Garpunkt an, sondern auch auf die Qualität des Fleisches. Welche Gaststätten Geschick und Qualität am besten verbinden, erfahren Sie hier.

Platz 10: Rauchfang in Erlangen

Steakhaus in bodenständigem Ambiente mit vegetarischen Gerichten, Buchenholzgrill und Kachelofen.

Adresse: Bismarckstraße 15, 91054 Erlangen

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Freitag: 11.30 - 14.00 Uhr und 17.30 - 23.00 Uhr

Samstag: 17.30 - 23.00 Uhr

Telefon: 09131/ 23236

Website Rauchfang in Erlangen

Platz 9: Landgasthof zum Roß in Erlbach

Beim "Lamprecht" sind all diejenigen gut aufgehoben, die gerne Steaks essen! Diese werden in guter Qualität und großer Vielfalt zu einem noch akzeptablen Preis angeboten.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Mittwoch: 18.00 - 20.30 Uhr

Donnerstag bis Montag: 11.00 - 14.00 Uhr; 18.00 - 20.30 Uhr

Adresse: Hauptstraße 24, 91459 Markt Erlbach

Telefon: 09106/ 268

Facebookseite Landgasthof zum Roß in Erlbach

Platz 8: Sanders in Nürnberg

Im Sanders Steakhaus wird Ihnen beste Qualität bei allen Steaks geboten. Im Sanders kommt nur das beste Fleisch eines argentinischen Angus Beefs auf den Grill. Wählen Sie Ihr Lieblingsstück und genießen Sie es perfekt zubereitet.

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 11.00 - 23.00 Uhr

Adresse: Haydnstraße 15, 90491 Nürnberg

Telefon: 0911/ 441200

Website Sanders in Nürnberg

Platz 7: Rodez 7 in Bamberg

Das Rodez Sieben in Bamberg bietet eine ausgezeichnete italienische Küche von Holzofenpizzen über Pasta bis hin zu leckeren Steaks. Auf der Karte finden sich Dry Aged Beef aus dem eigenen Reifeschrank, sowie US-Steaks, argentinische Steaks und Jungbullenfleisch aus Deutschland.

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Freitag: 11.30 - 14.30 Uhr, 17.00 - 00.00 Uhr

Samstag: 17.00 - 1.00 Uhr

Adresse: Rodezstraße 7, 96052 Bamberg

Telefon: 0951/ 935050

Website Rodez 7 in Bamberg

Platz 6: Steakhaus Bachgasse in Würzburg

Das Steakhaus-Bachgasse steht für erstklassiges Essen und Getränke, kombiniert mit hervorragendem und zuvorkommendem Service. Die Aufgaben werden ernst genommen, um den Gästen das Bestmögliche zu bieten und die Erwartungen zu erfüllen.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag: 11.30 - 14.00 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr

Montag Ruhetag

Adresse: Bachgasse 6, 97070 Würzburg

Telefon: 0931/ 55050

Website Steakhaus Bachgasse in Würzburg

Platz 5: Hofmann Steak & Fisch in Bamberg

Durch die Frontküche wird das Erlebnis der Gastlichkeit zu etwas ganz Besonderem. Erleben Sie hautnah die Zubereitung Ihrer Speisen am Lavagrill und am Wok. Denn der Koch bleibt nicht anonym, sondern präsentiert als Mittelpunkt die Kunst des Kochens.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 11.30 - 14.00, 17.30 - 23.00 Uhr

Samstag: 17.30 - 22.30 Uhr

Sonntag Ruhetag

Adresse: Schillerplatz 7, 96047 Bamberg

Telefon: 0951/ 7000885

Website Hoffmann Steak & Fisch

Platz 4: Schlotfeger in Erlangen

Die hergestellten Fleischgerichte werden ausschließlich am offenen Kamin gegrillt.

Es wird nur Rindfleisch vom argentinischen Aberdeen Angusrind verwendet, dass zu den besten Fleischrindern der Welt zählt. Die vierwöchige Schiffsüberfahrt aus Argentinien lässt das Fleisch für Sie zu einem besonderen Leckerbissen heranreifen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 17.30 - 24.00 Uhr

Sonn- und Feiertagen: 11.30 - 14.00 Uhr, 17.30 - 24.00

Adresse: Goethestraße 38, 91054 Erlangen

Telefon: 09131/ 23155

Website Schlotfeger Erlangen

Platz 3: Steak-Point Karstadt in Nürnberg

Der Steak-Point Karstadt ist ein gern gewählter Treffpunkt für Fleischliebhaber. Das besondere Ambiente, mitten im Supermarkt zu essen, macht den Charme aus. Das Lokal überzeugt mit sehr guter Fleischqualität für kleines Geld.

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 9.30 - 20.00 Uhr

Sonntag Ruhetag

Adresse: Königsstraße 14, 90402 Nürnberg

Telefon: 0911/ 2130

Platz 2: Metzgerei Fleischmann in Adelsdorf

Die Metzgerei Fleischmann ist keine gewöhnliche Metzgerei, wie man sie auf den Land erwartet. Selbstverständlich gibt es bei ihm auch eine normale Fleischtheke, jedoch das Hauptaugenmerk liegt auf den Steaks. Die Veranstaltungen, die der Metzger austrägt, sind regelmäßig ausreserviert, also sollte man schnell sein, um noch einen Platz zu ergattern.

Öffnungszeiten:

Verschiedene Events bei denen Essen angeboten wird. Reservierungen vorausgesetzt!

Adresse: Hauptstraße 3, 91325 Adelsdorf

Telefon: 09195 924944-0

Website Metzgerei Fleischmann

Platz 1: Zehntstadel in Bad Staffelstein

Ein rustikales Ambiente gibt den Zehntstadel einem besonderen Flair. Das Restaurant überzeugt noch mit seinen perfekt gebratenen und abgewürzten Steaks, dass den ein oder anderen ins Schwärmen kommen lässt.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag: 17.30 - 24.00 Uhr

Sonntag: 11.30 - 14.00, 17.00 - 24.00 Uhr

Montag und Dienstag: Geschlossen

Adresse: Bamberger Straße 29, 96231 Bad Staffelstein

Telefon: 09573/ 1749

Website Zehnstadel in Bad Staffelstein

