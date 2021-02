Was passiert mit unserem Körper, wenn wir sterben? Diese Frage hat sich vermutlich jeder schon einmal gestellt.

Die Unergründlichkeit des Todes löst in vielen Menschen Angst vor dem Sterben aus. Dass man nach dem Tod einfach nicht mehr da sein könnte, ist für die Meisten eine schreckliche Vorstellung.

Im Gegensatz zur Seele ist der Körper jedoch ein sehr greifbares Ding und auch nach dem Schwinden des Bewusstseins noch vorhanden. Ohne funktionierenden Kreislauf und Stoffwechsel setzt für ihn bereits unmittelbar nach dem Tod ein langsamer Auflösungsprozess ein.

Das passiert mit dem Körper nach dem Tod

Lukas Radbruch, Präsident der "Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin", erklärt den Prozess, den der Körper durchläuft, wenn unsere Zeit abgelaufen ist:

Wenn das Herz aufhört zu schlagen, sterben nach etwa drei Minuten die Gehirnzellen ab

Die Organe sterben spätestens nach zwei Stunden, die Hautzellen nach zwei Tagen

Haare und Nägel wachsen hingegen zunächst weiter

Schließlich zerlegen körpereigene Enzyme unsere Zellen und sorgen für eine Auflösung der Zellstruktur

Stirbt eine Person, so kommt es für den Körper Schlag auf Schlag. Der Prozess besteht dabei aus vielen ineinander greifenden Rädchen.

Symbolbild: Der Tod ist für viele Menschen ein unangenehmes Thema. Die Ungewissheit, was nach dem Sterben mit dem Körper passiert, soll durch den Mediziner Lukas Radbruch aufgeklärt werden. Bildautor: Mads Schmidt Rasmussen/unsplash.com