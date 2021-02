Die Corona-Pandemie legt uns dieses Jahr viele Steine in den Weg und macht auch vor schönen Feiertagen nicht halt. Doch dies sollte kein Grund sein, den Valentinstag am 14. Februar einfach ausfallen zu lassen. Denn trotz geschlossener Läden und Restaurants kann man auch dieses Jahr den Tag der Liebe ausreichend feiern.

Zweisamkeit als wichtigstes Geschenk

Auch wenn es sehr abgedroschen klingt: Die Zweisamkeit oder Zeit mit den Liebsten ist doch immer noch das größte Geschenk am Valentinstag. Nehmen Sie ihren Partner und die gemeinsame Zeit nicht als selbstverständlich an, sondern nutzen Sie den Tag, um ihre Beziehung zu zelebrieren. Zum Feiern braucht es keine teuren Geschenke oder Valentinstag Rosen, sondern lediglich die Zuneigung und Zärtlichkeit des anderen.

Der Alltagstristesse mit kleinen Überraschungen gemeinsam entfliehen

Sie meinen, der Valentinstag kann dieses Jahr nichts Besonderes werden, weil man wegen Corona nicht viel unternehmen kann? Das stimmt so nicht, denn dieses Jahr ist lediglich ein wenig mehr Kreativität gefragt. Verwandeln Sie ihr eigenes Zuhause in einen Ort der Romantik und Liebe und machen ihrem Partner so ein ganz besonderes Geschenk. Hier haben wir 4 Vorschläge für sie, wie sie den Valentinstag daheim zu etwas besonderem machen.

1) Restaurant zu Hause

Sie können mit ihrem Partner nicht in ein Café oder Restaurant gehen, da im Lockdown alles geschlossen hat? Dann legen Sie sich ins Zeug und schwingen selbst den Kochlöffel. Für Kochbegeisterte: Zaubern Sie ein köstliches Mahl für sich beide. Für Kochmuffel: Nutzen sie einen Lieferservice und lassen sich Köstlichkeiten für ein Candle-Light Dinner einfach nach Hause bringen.

2) Wellness daheim

Sie hatten einen Trip in eine Spa mit Massage oder Ähnliches geplant? Macht nichts, machen Sie Wellness zu Hause und verwöhnen so ihren Partner mit einer sinnlichen Massage oder einem herrlichen Schaumbad.

3) Romantischer Spaziergang

Auch wenn man in letzter Zeit schon mehr Spaziergänge als jemals zuvor gemacht haben, machen Sie am Valentinstag einen ganz romantischen Spaziergang. Füllen Sie Tee oder Kaffee in eine Thermoskanne und planen sie eine Route vorbei an vielen hübschen Spots wie schönen alte Kirchen, einem wundervollen Aussichtspunkt oder beruhigenden Gewässern.

4) Selbstgemachte Geschenke zum Valentinstag

Nutzen Sie die Zeit im Lockdown und machen Sie selbst ein Geschenk für ihren Partner, anstatt klassisch Blumen und Schokolade zu kaufen. Sie werden sehen, die Mühe zahlt sich mit Sicherheit aus.

Sich als Single am Valentinstag gutgehen lassen

Sind sie gerade nicht in einer Beziehung, dann genießen Sie den Valentinstag als Single und machen Sie ihn zu einem Wohlfühltag für sich. Feiern Sie die Liebe, indem Sie sich selbst etwas Gutes tun. Wie praktisch ist es, dass der Valentinstag dieses Jahr auf einen Sonntag fällt. Hier sind 4 Tipps für Singles, den Valentinstag allein zu feiern.

1) Ausgiebig frühstücken

Lassen Sie sich nicht hetzen, sondern beginnen Sie den Tag ganz bewusst sehr langsam. Konzentrieren Sie sich ganz auf sich und genießen ein leckeres Frühstück.

2) Serienmarathon starten

Machen Sie sich keine Vorwürfe, wenn sie den ganzen Tag nur vor dem Fernsehen verbringen und faulenzen, sondern feiern Sie das Nichtstun, wenn genau das Ihnen guttut.

3) Den eigenen Körper verwöhnen

Machen Sie sich ein warmes Schaumbad und lassen sie sich ganz bewusst Zeit, ihren Körper zu pflegen, um sich danach gut zu fühlen.

4) Zeit für Hobbies

Machen Sie den Valentinstag zu einem Tag, an dem Sie sich nur ihren Hobbies zuwenden. Besorgungen oder lästige Hausarbeit haben an diesem Tag keinen Platz. Machen Sie nur, was ihnen Spaß macht.

