Trikot, Beamer, Grill & Co.: Diese 10 Dinge brauchst du für die WM 2018

1. Trikot

2. Grill

3. Fußball-Fernbedienung

4. Fernseher

5. Beamer

6. Kühles Bier

7. Ball

8. Kicker

9. Tipp-Kick

10. Sound-Flaschenöffner und Glas in WM-Pokalform



Ab diesem Donnerstag, den 24. Juni 2018, wird die Fußball-Weltmeisterschaft wieder Millionen Menschen in Deutschland in ihren Bann ziehen. Passend dazu haben wir zehn Dinge herausgesucht, mit denen ein Fußball-Fan ideal für die WM ausgestattet ist.Ob beim Public Viewing oder nur im Garten von Freunden: Das Must Have für jeden Fußball-Fan ist das DFB-Trikot zur Weltmeisterschaft. Das Shirt gibt es im Männer- sowie im Frauen-Schnitt. Das Design überzeugt im klassischen Schwarz-Weiß und mit Adler auf der Brust. Es ist an das Trikot der WM 1990 in Italien angelehnt: damals konnte sich die deutsche National-Elf den Weltmeister-Titel holen.Bei einer optimalen WM-Gartenparty darf natürlich ein Grill nicht fehlen. Grillmeister können ihren Gästen Fleisch oder Gemüse brutzeln, während mit der National-Elf mitgefiebert wird.Mit diesem Gadget zieht man beim Fußballschauen garantiert alle Blicke auf sich: Das TV-Geschehen lässt sich mit einer universellen Fußball-Fernbedienung optimal steuern.Wer die WM-Spiele nicht im Stehen beim Public Viewing anschauen möchte, kann es sich auch daheim gemütlich machen. Dafür ist aber ein großer Fernseher, am besten ein 4K-TV, im Eigenheim notwendig.Um das WM-Spiel optimal verfolgen zu können, ist eine noch größere Bildschirmfläche als bei einem Fernseher optimal. Mit einem Beamer lässt sich die Übertragung ganz einfach auf eine freie Wandfläche oder Leinwand strahlen.Was gehört in Deutschland und vor allem in Franken noch zur WM? Natürlich ein kühles Bier. Damit der Gerstensaft bei den sommerlichen Temperaturen nicht zu warm wird, sollten Kühlboxen verwendet werden.Du willst beim Fußballspielen nicht nur zuschauen, sondern selbst drauf loskicken? Dann eignet sich zur WM-Zeit der offizielle Ball der Fußball-Weltmeisterschaft. Das Besondere: Der Ball zeichnet Schussdaten auf und sendet diese direkt aufs Smartphone.Auch mit einem Tischkicker lässt sich das WM-Geschehen nachahmen. Ein Spiel am Kicker ist die optimale Beschäftigung für die Halbzeitpause.Eine andere Möglichkeit, um die Gäste während der Halbzeit zu beschäftigen, ist eine Partie Tipp Kick. Der Klassiker ist leicht zu verstehen und kann auf dem eigenen Wohnzimmertisch gespielt werden.Rund um die Fußball-WM gibt es allerlei lustige Party-Gadgets. Das kühle Bier lässt sich zum Beispiel mit einem Sound-Flaschenöffner aufmachen: Dieser spielt beim Öffnen einer Flasche die Fußball-Hymne "Schwarz und Weiß". Danach kann man das Bier in das passende Glas in WM-Pokalform schenken und daraus trinken.