Trends der Weihnachtsdekoration: Glamour und Glitzer

Man mag zu Dekorationen im Haus stehen, wie man will, an Weihnachten machen fast alle mit. Die meisten setzen auf traditionellen Weihnachtsschmuck zu Hause - rote oder goldene Kugeln. Und auch wenn nur ein Adventskranz oder ein Weihnachtsbaum aufgestellt wird, zeigt Ihnen Gabriela Kaiser, ein Trendscout mit Schwerpunkt Weihnachtsdekoration, wie Sie mit ein paar Akzenten Ihr zu Hause herrichten können. Die angesagtesten Stilrichtungen 2019 hat sie der Deutschen Presse-Agentur verraten.

Frage: Was ist für Sie der Dekorations-Trend für das Fest?

Antwort: Es gibt keine revolutionären, neuen Richtungen, sondern sie entwickeln sich alle weiter. Was man dabei ganz klar sieht, ist, dass das Glamouröse immer stärker und beliebter wird. Also glamouröse Farben in Verbindung mit samtigen und opulenteren Ornamenten. Das hatten wir viele Jahre nicht, kam aber vergangenes Jahr langsam wieder hoch und wird jetzt noch stärker.

Wir sind ja auch gerade in einem Dekorationshoch im Wohnbereich - nicht nur an Weihnachten, sondern insgesamt für Dekoration im Haus. Wir hatten ja auch schon Phasen, da wurde weniger dekoriert.

Samtige Kissenbezüge für einen glamourösen Look

Frage: Wie äußert sich die Idee von mehr Nachhaltigkeit bei der Weihnachtsdekoration?

Antwort: Das Thema Natürlichkeit in seinen verschiedensten Facetten spiegelt das wieder - und dieser Trend ist mindestens genauso wichtig wie das Glamouröse. Da geht es natürlich zum einen um die Nachhaltigkeit an sich, aber es geht den Menschen auch häufig darum, ein natürliches Ambiente in ihr Zuhause holen, weil sie das vielleicht sonst nicht haben - etwa in der Stadt.

Diese Natürlichkeit zeigt sich zum einen ganz deutlich über die Farben - warme Beige- und Brauntöne, aber auch zurückhaltende Töne wie etwa Steingrau oder Graublau.