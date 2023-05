Welchen neuen Haarschnitt sollst du dir schneiden lassen? In diesem Jahr feiern wir wieder das Comeback von vielen Frisuren-Trends aus vergangenen Tagen. So ist der Pixie Cut zurück. Ein kurzer und moderner Haarschnitt, der pflegeleicht ist und zudem frech und stylisch wirkt.

Der Bob in verschiedenen Variationen hat ebenfalls den Weg zurück in die Salons gefunden. Diese und noch einige andere Looks stellen wir dir hier vor.

1# Der Pixie Cut

Audrey Hepburn machte diese Frisur in den 50er Jahren zum absoluten Trend: den Pixie Cut. Seit damals erlebt dieser Haarschnitt regelmäßig sein Comeback und wird in verschiedenen Stylingformen getragen. Dabei ist der Nackenbereich und die Seiten kürzer geschnitten und die Deckhaare etwas länger.

Beim Frisieren kannst du den Pixie Cut glatt kämmen, im Wet-Look oder frech toupiert. Deinen Pony kannst du dir ganz kurz oder etwas länger schneiden lassen. Dieser Haarschnitt ist nicht nur hip, sondern auch extrem pflegeleicht: Deine Haare trocknen in Windeseile.

2# Der Bob

Bei diesem Haarschnitt werden die Haare gerade abgeschnitten und verschaffen eine klare Linie: beim Bob. Dabei muss es nicht mehr der klassische kinnlange Schnitt sein. Du kannst dir den Bob auch bis ans Ohr schneiden lassen oder schulterlang. Ganz egal ob mit Pony oder Seitenscheitel. Dadurch schafft es der Bob, besonders variabel zu sein, mit schneller Handhabung. Lässig, leicht und locker lässt sich dieser Trend-Haarschnitt tragen und ist einer der Highlights dieses Jahr.

Hinweis: Wenn du eine feine Haarstruktur hast, dann verleiht dir der Bob mehr Volumen.

Tipp: Besprich mit deinem Friseur oder deiner Friseurin, welche Länge für dich geeignet ist.

3# Der Pony

Die Frisur mit Pony ist zurück. Die gute Nachricht: Ein Pony kann jeder tragen, egal welche Haarstruktur und Gesichtsform! Ob mit feinem Haar oder Locken. Du musst nur wissen, welcher Pony zu deiner Gesichtsform passt. Wenn du ein schmales, dünnes Gesicht hast, dann kannst du deinen Pony ganz kurz tragen. Bei einer hohen Stirn kannst du dir einen geraden Pony schneiden lassen, so wirkt deine Stirn kürzer. Wohingegen du bei einem rundlichen Gesicht deinen Pony eher fransig und seitlich abgestuft tragen solltest. Das kaschiert und nimmt deinem Gesicht die rundlichen Konturen. Du kannst ebenfalls entscheiden, ob du deinen Pony zu einer Kurz- oder Langhaarfrisur tragen möchtest. Ganz egal - mit Pony liegst du voll im Trend.

Hinweis: Ein Nachteil dieser Frisur ist, dass dein Pony schnell fettig aussehen kann und das "Herauswachsen" deines Ponys eine echte Herausforderung werden könnte.

Tipp: Pony-Frisuren lassen dich jünger aussehen.

4# Tolle Locken

Quirlige Locken oder nur leichte Wellen: Locken sind ein weiterer Trend, der für fast alle Haarlängen umgesetzt werden kann (außer bei zu kurzen Haaren). Wenn du Naturlocken hast, dann kannst du deine Locken mit einem hippen Schnitt und den richtigen Stylingprodukten in Form bringen. Solltest du glatte Haare haben, dann hast du verschiedene Möglichkeiten, dir Locken in die Haare zu zaubern:

mit einem Lockenstab

mit Lockenwicklern

mit einer Dauerwelle beim Friseur für dauerhafte Wellen

mit geflochtenen Haaren über Nacht

Hinweis: Je kürzer dein Haarschnitt ausfällt, desto mehr Volumen bekommt deine Frisur, denn die Locken ziehen sich nach oben.

Viel Spaß bei deinem Friseurbesuch!

