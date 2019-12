Torschlusspanik: Parship-Umfrage zeigt die Ängste junger Singles

Sind Alleinstehende glücklicher und zufriedener als Paare? Eine aktuelle Umfrage des Partnerportals Parship zeigt eher das Gegenteil. Demnach hat besonders eine Altersgruppe Angst vor dem Alleinsein. Auf gute Ratschläge können viele ebenfalls verzichten.

Single-Land Deutschland: Fast 17 Millionen Alleinstehende

In Deutschland gibt es 16,8 Millionen Singles im Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Davon sind nur 19 Prozent zufrieden und glücklich alleine, jeder vierte Deutsche ist dagegen aktiv auf der Suche nach einem Partner und sehnt sich nach Zweisamkeit. Das geht aus einer repräsentativen Studie von Parship und Elitepartner aus dem Jahr 2018 hervor. Rund 12000 Bürger haben sich zu diesem Thema geäußert, fast jeder zweite Deutsche hat auch schon online nach einem neuen Partner Ausschau gehalten.

Viele Paare im Freundeskreis, Hochzeiten und die ständige Frage nach einem Partner: Zwei Drittel der Alleinstehenden (66 Prozent) leiden nicht nur durch den äußeren Druck an Torschlusspanik und der Angst, nicht mehr den richtigen Partner zu finden.

Torschluss-Panik: Vor allem Single-Männer und Jüngere betroffen

Eine Gruppe scheint davon besonders betroffen: Ganze 70 Prozent der Single-Männer haben Angst, die richtige Frau nicht mehr zu treffen. Im Vergleich: Bei Frauen sind es noch 62 Prozent. Vor allem junge Singles im Alter zwischen 18 bis 39 Jahren (81 Prozent) hätten laut Parship das Gefühl, dass ihnen bei der Partnersuche die Zeit davonläuft. Bei den über 50-Jährigen ist es nur noch etwas mehr als die Hälfte (57 Prozent).