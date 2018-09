Genf vor 2 Stunden

Bericht

Tödlichste Infektionskrankheit resistenter Form gegen Medikamente - WHO schlägt Alarm - Video

In ihrem letzten Bericht warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor der weltweit tödlichsten Infektionskrankheit. 2017 sind 1,6 Millionen Menschen daran gestorben. Wegen einer gegen Medikamente resistente Form der Krankheit schlägt die WHO Alarm.