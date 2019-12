Tipps für Singles: So bekommen Sie wahrscheinlicher ein Date

Für jeden auf der Suche nach einem Partner ist es ein ganz normales Spiel: Man lernt jemanden kennen, der attraktiv und sympathisch erscheint und unterhält sich. Standardthemen wie Wohnort, Arbeitsplatz und Hobbys sind zwar schnell abgeklappert, können aber wegweisend sein, ob die Bekanntschaft tiefer geht oder oberflächlich bleibt.

Es gibt nämlich ein paar Punkte, die rein optisch die Erscheinung prägen oder sachliche Gegenstände, die für das Gegenüber mehr oder weniger anziehend erscheinen.

Single-Studie: Was wurde untersucht?

Untersucht wurde dieses Thema vom britischen Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov, in Zusammenarbeit mit der Statistikplattform Statista. Dabei haben die Forscher über 2000 Menschen in Deutschland über 18 Jahren befragt. Der Zeitraum der Untersuchung war vom 28. bis 30. Oktober 2019. Und die letztendlichen Ergebnisse überraschen wirklich.

Die Teilnehmer wurden nämlich darum gebeten, sich vorzustellen ob sie jemanden eher die Chance auf ein Date geben, wenn der Datingpartner eine gewisse Eigenschaft erfüllt oder eher weniger. Ein Beispiel: Wenn Ihr Dating-Partner einen Hund hat, erhöht oder schwächt das die Chancen für ein gemeinsames Date?

Wie stehen Ihre Chancen als Single?

Was man sich schon vorab denken kann ist, dass manche Punkte einfach besser ankommen als andere: So zum Beispiel, wenn man ein Haus oder ein Auto hat. Besitzt das Date ein eigenes Haus, würden 54 Prozent der Männer und 45 Prozent der Frauen eher einem Date zustimmen. Vier beziehungsweise zwei Prozent der Befragten empfanden ein Haus eher als negativen Faktor.