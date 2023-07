In Bayern hat die Wildschweinepopulation wieder stark zugenommen. Die Tiere trauen sich hier noch eher selten in die Städte hinein, wie es Thomas Schreder, Vizepräsident des Bayrischen Jagdverbands, in einem Interview mit dem BR verriet. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit, den Tieren im Wald oder auf Feldern zu begegnen.

Damit stellt sich natürlich die Frage nach dem richtigen Verhalten in Situationen, in denen der Fall der Fälle eintritt. Zum Glück gibt es dazu einige Tipps und interessante Infos, die weiterhelfen können. Einer davon: Wenn es im Wald nach Maggi riecht, ist Vorsicht geboten.

Wildschwein-Gebiet erkennen - Tiere riechen nach Maggi

Wenn man aufmerksam durch den Wald geht und etwas Erfahrung besitzt, dann kann man laut Thomas Schreder die Abdrücke der Wildschwein-Schalen, so werden die Hufe der Tiere bezeichnet, erkennen. Besser lassen sich aber für das ungeübte Auge die Wühlstellen der Wildtiere identifizieren. Sie werden von ihnen verursacht, wenn sie den Boden auf der Suche nach Würmern und Larven durchwühlen, die unter der Erde leben. Außerdem zeichnet sie nach der Aussage des Jagdverbandmitglieds Dr. Gertrud Helm ein besonderer Geruch aus: Sie würden auffällig nach Maggi riechen - unabhängig vom Geschlecht.

Diese Besonderheit hat aber nichts mit der Nahrung der Tiere zu tun oder mit dem Umstand, dass einige Jäger sie mit Maggi anlocken. Wildbiologe Konstantin Börner vom Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung nennt dieses Kuriosum eine reine Zufälligkeit und die Vorliebe der Schweine für Maggi, liegt seiner Meinung nach eher am Geschmacksverstärker Glutamat. Letztendlich sollte aber bei einer Begegnung mit den Wildtieren ein Grundsatz gelten: Respekt.

Die Tierschutzorganisation PETA hat dazu einige Verhaltensweisen auf ihrer Seite zusammengefasst, die jedem helfen sollen, diesen Respekt bei einer Begegnung mit einem Wildschwein zu wahren. Dazu gehört: Abstand zum Tier wahren, Warnsignale erkennen und achten, sich leise zurückziehen.

Abstand halten, Warnsignale achten, Zurückziehen - Tipps die helfen können

In einer kurzen Ausführung bedeuten diese drei Tipps: Wenn jemandem beim Spaziergang oder beim Laufen ein oder mehrere Wildschweine begegnen, sollte man sich zur eigenen Sicherheit nicht weiter darauf zubewegen.

Das gilt im Besonderen im Falle der Begegnung mit einer Bache mit Jungtieren. Dann heißt es, Warnsignale beachten: Fühlt sich ein Wildschwein bedroht, schnaubt es, stellt seinen Schwanz auf oder klappert sogar mit seinen Zähnen. Zeigen sich bei einem Zusammentreffen mit einem Tier diese Signale, ist PETA zu Folge besondere Vorsicht geboten.

Am besten folgt man in einer solchen Lage dem letzten Tipp und versucht sich leise und ruhig zurückzuziehen. Wichtig ist es, hektische Bewegungen und laute Geräusche dabei zu vermeiden.

Bei Vorbereitung eines Angriffs: In die Hände klatschen und sich groß machen

Etwas befremdlich wirkt dagegen der Ratschlag der Tierschutzorganisation im Falle eines bevorstehenden Wildschweinangriffs, er soll allerdings Wirkung auf die Tiere zeigen: Bei einem sich ankündigenden Angriff gilt es in die Hände zu klatschen und eine große, bedrohliche Haltung gegenüber dem Tier einzunehmen. Im Normalfall soll diese Maßnahme als Einschüchterungstaktik funktionieren und das Wildschwein selbst den Rückzug antreten.

Besser scheint es, bei Spaziergängen oder Läufen im Wald und über Feldern achtsam zu bleiben und einem Zusammenstoß mit den Tieren aus dem Weg zu gehen. Damit bleibt für einen selbst das Gefahrenrisiko am niedrigsten.

