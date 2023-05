Deutsche Wälder genießen einen hohen Beliebtheitsgrad als Ausflugs- und Wanderziele. Sie gelten für viele als Orte, die den Vorstellungen über unberührte Natur am nächsten kommen. Gleichzeitig sind sie das Zuhause zahlreicher Tiere, die in ihrer Vielfalt nur im Wald vorkommen. Deswegen ist es wichtig, während eines Waldbesuchs Vorsicht und Rücksicht walten zu lassen - nicht zuletzt, um unangenehme Begegnungen zu vermeiden.

Zwar besitzen Wälder hierzulande nicht den Ruf, große Gefahren für Leib und Leben zu beherbergen, das schließt aber nicht ihre Existenz aus. Einmal im Web gesucht, finden sich einige Magazine rund um Forstwirtschaft und den Wald als Erlebnisort, die Listen über tierische Bewohner führen, mit denen sich bei einer Begegnung ein gewisses Risiko verbinden kann.

Säugetiere und Insekten - bei diesen Waldtieren wird zur Vorsicht geraten

Eine Tierart steht dabei als kleine Überraschung sowohl auf forstpraxis.de als auch auf natura-event.com direkt am Anfang der Auflistungen: das Rehwild. Von Rehen geht selbst zwar keine Gefahr für den Menschen aus. Die scheuen Tiere halten sich neben dem Wald, auf Waldlichtungen und in Waldrandzonen auf. Zu einer unfreiwilligen Gefahr werden die Tiere allerdings für Autofahrerinnen und Autofahrer. Besonders in der Blatt- und Brunftzeit, vor allem von Anfang Juli bis Mitte August, besteht ein größeres Risiko für Wildunfälle, wenn die liebestollen Rehböcke plötzlich auf die Straße springen. Vorsicht sollte man ebenso im Herbst bei schwierigen Sichtbedingungen walten lassen.

Mit einem anderen aufgeführten Säugetier verbinden sich schon eher allgemeine Vorstellungen von Gefahr. Die Rede ist vom Wildschwein. Unter den Tieren sind es besonders die Weibchen, die sogenannten Bachen, mit denen sich ein gewisser Ruf verbindet. Denn sehen die Muttertiere ihren Nachwuchs als bedroht an, können die Bachen schnell aggressiv und ungemütlich werden. Besser ist es in solch einer Situation vorsichtig den Rückzug anzutreten und die Tiere unbehelligt zu lassen. Kleiner Fun Fact in dem Zusammenhang: Wildschweine sollen über einen ungewöhnlichen Geruch in der Luft erkennbar sein. Wenn es plötzlich im Wald nach Maggi riecht, ist deshalb Vorsicht geboten.

Aber auch ein bekanntes Raubtier, welches in vielen Märchen den Bösewicht darstellt, darf hier in unserer Auflistung gefährlicher Waldtiere nicht fehlen. Gemeint ist natürlich der Wolf, der in immer mehr Regionen Deutschlands wieder heimisch wird. Die Tiere leben oft in Familienverbänden. Im 19. Jahrhundert wurde die Wolfspopulation in West- und Mitteleuropa fast vollständig vom Menschen ausgelöscht. Seit einigen Jahren erholen sich die Bestände jedoch langsam wieder, auch in deutschen Wäldern. Deshalb löst die Präsenz eines solchen Raubtiers immer wieder Debatten über ein bestehendes Risiko für Nutztierbestände, aber auch für den Menschen selbst aus. In der Regel gilt, dass die Tiere den Menschen meiden, Übergriffe aber nicht ausgeschlossen sind. Oft sind die Gründe für unangenehme Zusammenstöße zwischen Wolf und Mensch durch letztere mitbeeinflusst. So wird wilden Wölfen durch Fütterungen ihre natürliche Scheu genommen oder durch den starken Eingriff in ihre Lebensräume die Möglichkeit lebende Beute zu erjagen. Deswegen gilt auch in diesem Fall für Waldbesucher, lieber Vorsicht. Was genau du beachten solltest, wenn du tatsächlich einmal einem Wolf begegnest, haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.