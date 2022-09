Was ist die Nosferatu-Spinne ?

Durch den Klimawandel wandeln sich auch die Lebensgebiete von Tieren. Tierarten werden bei uns heimisch, die es vorher nicht gegeben hat. Dazu gehört auch die Nosferatu-Spinne. Die aus dem Mittelmeergebiet stammende Spinne hat sich inzwischen fast deutschlandweit ausgebreitet. Das zeigten erste Ergebnisse eines Meldeaufrufs des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) und des Beobachtungsportals nabu-naturgucker.de, wie der Nabu mitteilte. Warum wird sie bei uns heimisch? Ist sie für Menschen gefährlich?

Die Nosferatu-Spinne: Herkunft, Aussehen und Besonderheiten

Innerhalb von zwei Wochen seien 16.000 Beobachtungen registriert worden. Man müsse zwar von etwa 20 Prozent Fehlbeobachtungen ausgehen. Die Zahl sei dennoch beeindruckend, sagte Nabu-Spinnenexperte Roland Mühlethaler der Deutschen Presse-Agentur.

Die Überprüfung von 7900 Fotos zeigte demnach, dass 84 Prozent der Bestimmungen korrekt waren. Am häufigsten wurde die Nosferatu-Spinne mit der Großen Hauswinkelspinne und anderen Winkelspinnen verwechselt. Diese Arten sehen der Nosferatu-Spinne am ähnlichsten.

Der Name weckt Assoziationen. Nosferatu – bekannt als blutsaugender Vampir aus der Literatur und Filmen. Doch mit ihm hat die Nosferatu-Spinne, korrekt Zoropsis spinimana, herzlich wenig zu tun. Sie saugt weder Menschen in der Nacht das Blut aus, noch ist sie untot. Sie stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Durch den Klimawandel ist es mittlerweile bei uns warm genug, sodass sie sich auch hier heimisch fühlt. Wahrscheinlich ist sie mit dem Güterverkehr als blinder Passagier eingewandert.

Blitzschneller Jäger mit speziellen Füßen

Die Nosferatu-Spinne gehört zur Gattung der Kräuselspinnen. Sie ist etwa zwei Zentimeter groß, die Beinspannweite beträgt circa sechs bis sieben Zentimeter. Der Körper ist gelb- bis ockerfarben mit weißen und schwarzen Verzierungen, der Körperbau ist vorne rundlich, hinten oval. Das Besondere sind die Hafthaare an den Füßen, damit gelingt es ihr, sogar an Glas hinaufzuklettern.

Obwohl sie zu den Webspinnen zählt, baut sie keine Netze, um ihre Beute zu fangen. Stattdessen verfolgt sie diese und stößt dann blitzartig vor, beißt zu und erlegt sie mit ihrem Gift. Dabei zählt auch die Hauswinkelspinne, die wesentlich größer als sie selber ist, zu ihrer Beute. Allerdings spinnt sie auch Fäden, diese nutzt sie allerdings, um ihre Eier in einen Kokon einzuspinnen, welches dann von ihr bewacht wird.

Ihr Lebensraum befindet sich hauptsächlich in lichten Wäldern und versteckt sich tagsüber unter Steinen und Rinde. In Deutschland bevorzugt sie zurzeit noch Gebäude, man bezeichnet sie auch gerne als Stubenhocker, da sie es gerne warm hat. Auch versteckt sie sich gerne in Nistkästen oder in Garagen.

Ist sie für den Menschen gefährlich und was ist bei einer Sichtung zu tun?

Wie andere Spinnen auch verfügt die Nosferatu-Spinne über Beißwerkzeuge, welche beim Biss ein Gift in die Wunde injizieren, welches dann zum Tod des Beutetieres führt. Menschen geht sie im Normalfall aus dem Weg, allerdings kann sie auch zubeißen, wenn sie in die Ecke getrieben wird oder sie sich bedroht fühlt. Aber der Biss der Nosferatu-Spinne ist für den Menschen im Normalfall nicht tödlich oder gefährlich. Er ist schmerzhaft und vergleichbar mit einem Bienenstich. Gefährlich ist er höchstens für Allergiker. Nach dem Biss kann es zu Rötungen oder Schwellungen der Haut kommen. Hier hilft kühlen. Entzündet es sich jedoch oder tritt nach einigen Tagen keine Besserung ein, so sollte allerdings ein Arzt konsultiert werden, der entsprechende Arzneien verschreiben kann.

Im Herbst ist sie häufiger zu sehen, da sie sich zu dieser Zeit paart. Wenn du also eine Nosferatu-Spinne siehst, solltest du erst einmal Abstand wahren, da sie sich sonst bedroht fühlt. Du kannst sie aber fangen, indem du einen großen Behälter nimmst und sie wieder in der Natur aussetzt. Der Naturschutzbund bittet darum, dass Sichtungen und/oder Bisse gemeldet werden. Da sie noch nicht sehr weit verbreitet ist, können so Daten über die weitere Ausdehnung gesammelt werden. Ebenso kannst du Informationen dem Atlas der Spinnentiere Europas mitteilen.

Im Gegensatz zur Bananenspinne ist die Nosferatu-Spinne, also völlig im Gegensatz zu der Namensgebung der beiden Spinnen, für den Menschen ungefährlich.

