Insekten sind nichts für jedermann, viele ekeln sich oder haben sogar Angst vor den "Krabblern", die in allerlei Größen, Formen und Farben daherkommen. Allerdings finden sich wie bei anderen Tierarten auch zahlreiche Liebhaber, die sie sich als Haustiere halten oder sogar ganze Kolonien züchten und liebevoll umsorgen. Viele der Insekten sehen durchaus bedrohlich aus, sind am Ende aber zumeist harmlos. Genau so gibt es andererseits auch solche, die harmlos aussehen, denen man allerdings lieber aus dem Weg gehen sollte.

Zu ebendiesen Insekten zählt auch der sogenannte Schwarzblaue Ölkäfer. Dieser wirkt auf den ersten Blick fast völlig unscheinbar, hat es aber wirklich in sich. Die meist dicklichen Käfer tragen einen schwarz-blau schimmernden Panzer, der ihnen den passenden Namen verleiht. Weiterhin ist der Käfer auch unter dem Namen "Schwarzer Maiwurm" bekannt. Diese Bezeichnung verrät einiges über das Leben dieser Insekten. Ihre Hochsaison in Deutschland beginnt für gewöhnlich im Mai, die erwartete Lebensdauer geht kaum über einen Monat hinaus und mit ihrem großem Hinterlaib und den kurzen Beinen wirken sie durchaus wurmartig - nur treffend also, wenn hier vom "Maiwurm" gesprochen wird.

Hochsaison im Mai: Beim Schwarzblauen Ölkäfer ist Vorsicht geboten

Das wichtigste, was es über den Schwarzblauen Ölkäfer zu wissen gibt, ist allerdings, dass dieser hochgiftig ist und somit zu den giftigsten Tierarten Deutschlands zählt. Innerhalb der Geschichte finden sich sogar Nachweise, dass ihr Toxin für Giftmorde verwendet wurde. Begegnet man einem dieser Käfer, die für gewöhnlich in Wiesen leben, sollte man dringend Abstand halten und diesen auf keinen Fall berühren. Der Giftstoff, Cantharidin, wird über Drüsen an den Beinen freigesetzt und erinnert an Öl, wodurch die Gattung der Ölkäfer zu ihrem Namen kam. Kommt man mit dem Gift in Berührung, ist mit Blasen und Rötungen zu rechnen. Beim Verzehr können die Käfer sogar tödlich sein.

Auch ansonsten ist der Schwarzblaue Ölkäfer wohl kein sonderlich liebenswertes Insekt. Innerhalb ihrer kurzen Lebenszeit legen die Weibchen bis zu sechsmal zwischen 3000 und 9500 Eier im Boden ab. Die Larven, die in den Eiern überwintern und erst weit nach dem Tod ihrer Mutter schlüpfen, klettern anschließend auf Blüten und lauern dort auf heranfliegende Bienen. Lässt eine davon sich nieder, hängen sich die Ölkäferlarven an ihre Beine und lassen sich in den Bienenstock bringen. Dort ernähren sie sich wiederum von deren Eiern und Vorräten. Gewissermaßen handelt es sich hier also um den Kuckuck unter den Käfern.

Trotz der großen Zahl an Nachwuchs ist der Schwarzblaue Ölkäfer, der 2020 zum Insekt des Jahres gewählt wurde, als "gefährdet" eingestuft. Zum einen liegt das daran, dass immer weniger geeignete Lebensräume für ihn vorhanden sind, zum anderen auch daran, dass die Larven nach dem Schlüpfen eigenständig einen schweren Weg zu bewältigen haben. Dabei durchlaufen diese von Februar bis April mehrere Stadien, bis Anfang Mai dann der ausgewachsene Ölkäfer entsteht. Anschließend paart auch der Nachwuchs sich mehrfach und stirbt nur rund einen Monat später.

Der Schwarzblaue Ölkäfer kommt vor allem in Europa und bis Zentralasien vor. Aber auch in Ägypten findet man die Insekten, die dort schon unter anderem als Potenzmittel genutzt wurden. Heute treten die Ölkäfer allerdings nur noch als Schädlinge auf und bringen die dortigen Landwirte am liebsten um ihren Blattsalat.

Wie lange der Schwarzblaue Ölkäfer noch einen Lebensraum in Deutschland hat, bleibt abzuwarten. Trotz dessen, dass die Art hochgiftig ist, sollte davon abgesehen werden, sie zu töten. Solange man Abstand hält, droht weder Mensch noch Insekt eine Gefahr.