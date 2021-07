Der Wolf: Bereicherung oder Bedrohung?

Welche Rolle spielt er für das Gleichgewicht der Natur?

Der Wolf kehrt zaghaft zurück nach Deutschland und schon scheiden sich über seine Rückkehr die Geister. Ein Teil der Deutschen findet es gut und sieht das soziale Raubtier als Bereicherung für die ohnehin schon völlig überformte deutsche Landschaft, die nur noch wenig mit sich selbst belassener Natur zu tun hat. Selbst in die Wahlkämpfe der Parteien hat es die Rückkehr des Wolfes geschafft, was in der Politik einen großen Streit auslöste. Mit dem Wolf scheint ein Stückchen Wildnis und Freiheit zurück in die Bundesrepublik zu kehren. Ein anderer Teil der Deutschen empfindet die Anwesenheit des Wolfes als Gefahr und Bedrohung und argumentiert strikt gegen dessen Einzug nach Deutschland. Ist ein tolerantes Mittelmaß der kontroversen Sichtweisen zur Rückkehr des Wolfes in Deutschland möglich?

Der Wolf - ein Problem in Deutschland?

Die Deutschen zieht es für Urlaubsreisen gerne in exotische und ferne Länder. Nicht zuletzt, um dort seltene Tiere zu beobachten und zu fotografieren, die es in Deutschland nicht gibt. In Afrika gibt es beispielsweise gefährliche Großkatzen, Hyänen, Elefanten, Krokodile, Nilpferde, Büffel und viele weitere potenziell gefährliche Wildtiere.

In Asien leben unter anderem giftige Schlangen, Bären oder Tiger. Viele dieser Tiere sind für die oft arme Bevölkerung riskant, da sie nicht über die finanziellen Mittel verfügen, sich vor den Tieren adäquat zu schützen oder Vorkehrungsmaßnahmen zur Konfliktvermeidung zu treffen. Beispielsweise werden arbeitende Reiserntehelfer, die mit bloßen Händen in die Reispflanzen fassen, nicht selten von giftigen Spinnen oder Schlangen gebissen.

In Afrika und Asien werden insgesamt jährlich zehntausende Menschen von Schlangen gebissen, oftmals endet der Biss tödlich. Für uns Deutsche ist es aber selbstverständlich, dass diese Menschen mit den gefährlichen Tieren leben. Jetzt also gibt es den Wolf wieder bei uns und wir regen uns furchtbar auf, sind verängstigt und fühlen uns bedroht - doch steht das in Relation zu dem Raubtier oder sind wir einfach nur zu sehr entfremdet von der Natur? Denn: Seit der Wiedereinwanderung der Wölfe nach Deutschland gab es keinen tödlichen Angriff und auch keine aggressiven Annäherungen von Wölfen an Menschen.

Wolf oder Hund: Vor wem man sich tatsächlich hüten sollte

Triftt man tatsächlich auf einen Wolf, ist das beinahe ein kleines Wunder, denn so selten ist das Zusammentreffen von Menschen und dem sehr scheuen Wolf. Eine solche Begegnung wäre daher einem reinen Zufall geschuldet. In der Regel verhält man sich richtig, wenn man dem Raubtier gegenüber ruhig bleibt, es laut und deutlich anspricht und sich so groß wie möglich macht, indem man beispielsweise seine Arme "verlängert", etwa mit einem Stock.

Weitaus gefährlicher dagegen kann die Begegnung mit einem nicht erzogenen Hund werden. Jährlich sterben im Schnitt in Deutschland 3,3 Menschen an Hundebissen. Rein rechtlich ist ein Hundebiss in Deutschland keine Straftat, daher muss ein Hundebiss nicht gemeldet werden. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer der Bissverletzungen durch Hunde deutlich höher ist als die behördlich gemeldeten Bissverletzungen an Menschen. Mehrere hundert Hundebisse werden im Durchschnitt pro Jahr gemeldet. Der Deutsche Schäferhund und der Dobermann stehen in der Biss-Statistik in Deutschland ganz weit vorne auf der Liste.

Wird ein Mensch von einem Hund gebissen, liegt die Schuld oft nicht beim Hund, sondern am Fehlverhalten des Menschen. Woher kommt also die überzogene Angst vor dem Wolf? Die Wurzeln liegen wahrscheinlich im Mittelalter. Damals war der finstere Wald feindlich, düstere Geschichten um den "bösen Wolf" entstanden und man hatte Angst vor dem "Gefressenwerden". Bereits früh wurde der Wolf außerdem zum politischen Feindbild, dass sich bis heute hält.