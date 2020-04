Wichtiges WhatsApp-Update: Das ist neu in Chat-Gruppen

Um einen Gruppen-Anruf zu starten, gibt es mehrere Möglichkeiten. Der einfachste Weg ist es, in einer bestehenden "WhatsApp"-Gruppe auf das "Hörer"-Symbol neben dem Gruppennamen zu klicken. Sollten sich mehr als vier User in der Gruppe befinden, können Sie nun auswählen, wer an dem Gruppen-Anruf teilnehmen soll.

Der zweite Weg führt über den Reiter "Anrufe": Dort können Sie über ihre Kontaktliste bis zu sieben weitere Freunde auswählen, mit denen Sie einen Anruf starten wollen.

Video- und Sprachanruf auf WhatsApp: Unterhaltungen sollen sicherer werden

Doch die Erhöhung des Teilnehmerlimits soll nicht die einzige Neuerung im Bereich der Gruppen-Anrufe werden. Der Konzern plant eine grundsätzliche Verbesserung der Sicherheitsstandards bei Video- und Sprachanrufen.