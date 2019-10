WhatsApp verklagt Hacker-Netzwerk: Hat NSO Journalisten, Anwälte und Politiker ausgespäht?

Gegenüber der Süddeutschen Zeitung hatte NSO bereits im Mai 2019 erklärt, dass die Firma nicht am Betrieb der Sofware durch ihre Kunden beteiligt sei. Will Cathcart, CEO von WhatsApp, will genau dafür Beweise haben: In einem Gastbeitrag in der Washington Post behauptet er, dass NSO betrogen habe. Demnach soll das Unternehmen WhatsApp-Konten angelegt haben, auf denen später die NSO-Spionagesoftware "Pegasus" zum Einsatz kam. Zudem soll NSO auch am Betrieb des jeweiligen Kontrollservers beteiligt gewesen sein. Auch diese Vorwürfe wies das israelische Unternehmen zurück.

WhatsApp verklagt NSO: CEO will Beweise haben

In der Klage geht es konkret um eine Sicherheitslücke, die im Frühjahr diesen Jahres aufflog. In der Schrift heißt es, dass NSO-Mitarbeiter WhatsApp so manipulieren konnten, dass "Pegasus" über WhatsApp-Anrufe auf den Smartphones der Betroffenen verteilt wurde. Der WhatsApp-Anruf soll den Opfern nicht einmal angezeigt worden sein. Die Manipulation spielte sich den Vorwürfen zufolge komplett im Hintergrund ab - wäre also ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von WhatsApp. Neben diesem Verstoß wirft WhatsApp NSO Computerbetrugs und Hausfriedensbruchs vor. Die Klage wurde bei einem kalifornischen Gericht eingereicht.

Christian Mihr, Chef von "Reporter ohne Grenzen", lobte zuletzt das Vorgehen des Facebook-Tochterunternehmens WhatsApp: "Jede Schwachstelle in solchen Produkten stellt nicht nur die Privatsphäre von Millionen oder gar Milliarden Menschen infrage, sondern setzt auch Journalistinnen und ihre Informanten unabsehbaren Gefahren aus." Mihr ermutigte andere Technologieunternehmen auf, WhatsApps Beispiel zu folgen und ein "entscheidendes Signal gegen Überwachungsexzesse" zu setzen.