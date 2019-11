WhatsApp-Update: Neue Funktion im Gruppenchat soll vor Spam schützen

Neue Funktion in WhatsApp-Gruppenchats: Gruppen sind im Messengerdienst WhatsApp beliebt. Ob für die Organisation eines Geburtstagsgeschenks, die Planung der nächsten Party oder dem Austausch über das vergangene Wochenende - zahlreiche User nutzen die Funktion in Gruppen zu kommunizieren.

WhatsApp-Update: Neue Funktion für Gruppenchats

Allerdings können Gruppeninhalte auch nervig sein. Schnell schweift eine Diskussion in einer Gruppe ab und die Inhalte werden zu Spam. Die Anzahl der Nachrichten steigt in die Höhe. Wen diese nicht interessieren, der muss sie sich nicht durchlesen. Mann bekommt jedoch eine Zahl an ungelesenen Nachrichten angezeigt. Damit soll nun einem Blog zufolge Schluss sein.