WhatsApp-Trick: So einfach können Sie wertvolles Datenvolumen sparen

Zum Jahresbeginn 2020 gab es zahlreiche Meldungen über mögliche Features und Funktionen für den Messenger-Dienst "WhatsApp". Jetzt dürfen sich Nutzer schon bald über eine tatsächliche Neuerung freuen. "WhatsApp" führt in der neuesten Version des "Apple"-Betriebssystems "iOS" ein praktisches Feature ein. Dabei sparen sich Millionen Nutzer große Mengen an Datenvolumen.

WhatsApp-Update: Neue Funktion verhindert automatischen Foto- und Video-Download