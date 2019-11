WhatsApp-Sprüche zu Nikolaus: Diese Nachrichten sorgen für Lacher

WhatsApp-Sprüche zum Nikolaus: Jedes Jahr am 6. Dezember wird in der christlichen Gemeinschaft der Tag des Nikolaus gefeiert. Viele Menschen freuen sich über kleine Geschenke, die sich auf wundersame Weise über Nacht in den Schuhen vor der Tür angesammelt haben. Nüsse, Mandarinen, Schokolade - aber was würden Sie sagen, wenn sich plötzlich Ihr Smartphone mit einer lustigen Nachricht meldet?

WhatsApp-Sprüche im Trend: Einfache Freude zum Nikolaus

Es muss nicht immer etwas materielles sein. Manchmal genügt auch eine kleine Aufmerksamkeit im Alltag, um seine Mitmenschen glücklich zu machen. Damit Sie auf den 6. Dezember mit einem passenden Spruch vorbereitet sind, haben wir für Sie eine Auswahl an lustigen, kreativen und ehrlichen Nikolaus-Weisheiten zusammengestellt.

Nikolaus: WhatsApp-Spruch für den Partner

„Der Nikolaus bringt vielleicht Nüsse, aber leider keine Küsse. Darum von mir ein heißer Kuss, damit er hier nicht knutschen muss.“

„Schatz, war bei dir der Nikolaus und richtete dir mein Küsschen aus? Ich gab ihm eins, dass er’s dir schenke, zu zeigen, dass ich an dich denke!“

WhatsApp: Lustige Nikolaus-Sprüche für Jedermann