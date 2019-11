WhatsApp: Sprüche für den Advent - damit bereiten Sie anderen eine Freude

Am Sonntag (01. Dezember 2019) ist der erste Advent. Menschen kommen zusammen und genießen einen gemeinsamen, ruhigen Moment. Doch oft ist es nicht möglich, seine engsten Freunde oder Familienmitglieder persönlich zu treffen. Wie Sie anderen Personen trotzdem eine kleine Freude machen können, zeigen wir Ihnen hier: Die besten WhatsApp-Sprüche im Advent.

Lustige WhatsApp-Sprüche im Advent

“Advent, Advent, dein Smartphone brennt. Erst die Antenne, dann die Tasten und zum Schluss der ganze Kasten. Ist dann auch der Akku breit, weißt du, es ist Weihnachtszeit!“

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt.“

„Rudolph hat eine rote Nase, ihm drückt der Glühwein auf die Blase. Bedröhnt fliegt er von Haus zu Haus, und richtet meine Grüße aus.“

“Warum feiern wir ausgerechnet immer dann Weihnachten, wenn die Geschäfte voll sind?“

“Auch wenn man kein heller Kopf ist: In der Adventszeit geht einem ein Licht nach dem anderen auf.“

“Weil du so sehr bescheiden bist, willst du nur zwei Geschenke? Wünsch dir doch Grips für deinen Kopf und Öl für die Gelenke!“