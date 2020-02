WhatsApp-Sicherheitslücke: Hacker verschicken manipulierte Nachrichten

WhatsApp-Sicherheitslücke: Was kann passieren?

Durch die Schwachstelle können sich Hacker letztlich Zugang zur Festplatte ihrer Zielperson verschaffen, Dateien durchsuchen und Schadprogramme, sogenannte "Malware", installieren. Dafür können sie den Inhalt zugesandter "WhatsApp"-Nachrichten manipulieren und einen authentisch wirkenden Link in die Nachrichten-Vorschau einfügen. Ist der Hack gut gemacht, wirkt die Fälschung äußerst realistisch. Im Gegensatz zu neueren "WhatsApp"-Versionen stoppt die oben genannte die Ausführung solcher eingeschleusten Schadcodes nicht.