Neue WhatsApp-Sicherheitslücke entdeckt: Das sollten Nutzer so schnell wie möglich tun

Neue WhatsApp-Sicherheitslücke gefunden: In seinem persönlichen Blog hat der selbst ernannte Technik- und Sicherheitssoftware-Fan "Awakened" einen neuen Betrag veröffentlicht, der eine riesige Lücke im Sicherheitssystem von WhatsApp offenbart. Betroffen sind alle Android-Nutzer.

WhatsApp-Sicherheitslücke: Diesen Trick nutzen die Hacker