Franken vor 43 Minuten

Ostern 2020

WhatsApp-Ostergrüße: Mit diesen Sprüchen machen Sie Freunden und Familie eine Freude

Zu Zeiten des Coronavirus und der Ausgangsbeschränkungen wird es für viele Menschen schwierig ihre Liebsten an Ostern zu besuchen. Wer also Freunden, Bekannten und der Familie nicht persönlich "Frohe Ostern" wünschen kann, muss nicht ganz auf Ostergrüße verzichten: Per WhatsApp kann man ebenfalls Grüße zu Ostern verschicken.