Franken 11.01.2020

WhatsApp-Kettenbrief: Warnung vor Kontakt "Tobias Mathis" - Was steckt dahinter?

WhatsApp-Kettenbrief warnt von "Tobias Mathis": Derzeit wird in vor der Nummer "0171962509" gewarnt. Aber was kann der Kontakt tatsächlich anrichten? Sind Daten oder gar die Festplatte des Smartphones in Gefahr? inFranken.de klärt auf.