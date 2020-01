Kostenlose Alternativen zu WhatsApp: Das können Telegram, Threema und Co. - das rät Edward Snowden

Mit etwa 1,6 Milliarden Nutzern weltweit ist "WhatsApp" der mit Abstand beliebteste Messenger-Dienst. Mit 1,3 Milliarden folgt gleich der "Facebook-Messenger". Beide Dienste gehören zu Facebook und vernetzen die zahlreichen gesammelten Daten.

Zwar sind die Nachrichten in "WhatsApp" End-to-End verschlüsselt, das heißt, kein Dritter kann die Inhalte lesen. Gesammelt werden aber die sogenannten Meta-Daten - also die Daten der Daten.

Darunter fallen etwa alle Informationen, die der Nutzer selbst angibt. Dazu zählen:

Name

Geburtstag

Telefonnummer

Status

Nutzungsort

Nutzungszeit

Facebook nutzt die Daten, um die Nutzer-Profile ungefragt zu ergänzen.

WhatsApp kündigt Werbung an

Zudem hat WhatsApp angekündigt, in Zukunft Werbung im Messenger ausspielen zu wollen. Ein Datum, ab wann es soweit sein wird, gibt es zwar noch nicht. Aber auf der Facebook-Konferenz "FMS" wurde schon gezeigt, wie das aussehen könnte: Bildschirmfüllende Werbeanzeigen insbesondere im "Status-Fenster".