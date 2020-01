WhatsApp-Alarm: Dubioser Kettenbrief sorgt für Panik - so verhalten Sie sich richtig

"Tobias Mathis"- Kettenbrief verunsichert viele Nutzer des Messengers WhatsApp: Derzeit wird im Messenger-Dienst WhatsApp ein Kettenbrief massenhaft weitergeleitet, der bei vielen Nutzern Verwirrung erzeugt. In der Nachricht wird vor einer bestimmten Telefonnummer und dem Kontakt "Tobias Mathis" gewarnt.

Wie neu ist der Kettenbrief und muss man die WhatsApp-Warnung ernst nehmen? inFranken.de erklärt, was dahinter steckt.

"Tobias Mathis" warnt vor Virus: WhatsApp-Kettenbrief im Umlauf

Auf "WhatsApp" ist aktuell ein Kettenbrief im Umlauf. Darin werden Nutzer vor dem Kontakt zu "Tobias Mathis" gewarnt. Konkret sollen Nutzer ihrer kompletten Freundesliste die Warnung weiterleiten und so auf einen Virus aufmerksam machen, der anscheinend an sensible Daten kommen und die Festplatte des Smartphones zerstören kann.

Der WhatsApp-Kettenbrief im Wortlaut: "DRINGEND!!!! Sag bitte allen Leuten in deiner WhatsUp-Liste, dass sie den Kontakt "Tobias Mathis" nicht annehmen sollen! Das ist ein Virus (über WhatsUp) der die ganze Festplatte zerstört und sich die Daten runter zieht. Wenn ihn einer deiner Kontakte erwischt, bist du auch betroffen, weil er sich durch die Liste frisst! Wenn dich die Nummer 01719626509 anruft, nimm ja nicht ab! Ist ein Hacker und es werden auch all deine Kontakte betroffen sein! Es ist heute morgen auch von EUROP1 und SAT1 bestätigt worden! Weiterleiten!!"

Aktuell kursiert dieser Kettenbrief bei WhatsApp. Screenshot: inFranken.de

Kettenbrief auf WhatsApp: Das steckt dahinter