WhatsApp-Änderungen 2020: Alle wichtigen Neuheiten und Funktionen auf einen Blick

Eines bleibt allerdings offen: Wann genau das Update kommen wird, ist bisher unbekannt.

Bezahlen mit WhatsApp

Der Bezahldienst "Facebook Pay" wurde im November 2019 vorgestellt. So können Nutzer via "Facebook", "Instagram" und "WhatsApp" Zahlungen vornehmen. Dies wird im neuen Jahr 2020 in allen Feinheiten realisiert. Das berichtet das Branchenmagazin The Verge.

Wollen "WhatsApp"-User den Dienst nutzen, müssen sie ihr App-Konto mit "PayPal" oder ihrer Kreditkarte verknüpfen. Bisher gab es lediglich in Indien Tests für den neuen Bezahldienst. Wann genau, die Neuerung in Deutschland angewendet wird, ist noch unklar.

WhatsApp: Selbstzerstörende Nachrichten bald verfügbar

"WhatsApp" plant eine Selbstzerstörungsfunktion, mit der Nutzer Nachrichten zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch löschen können. Andere Apps wie Signal, Telegram und Snapchat verfügen bereits über eine solche Funktion. WhatsApp plant diese Funktion nun auch und testet sie in ihrer Betaversion.