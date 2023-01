Warum du dein Smartphone besser nicht neben dich legen solltest

" Brain-Drain ": Smartphones wirken sich negativ aus

Das Smartphone ist ständiger Wegbegleiter: Schon 2012 gaben über 90 Prozent der Befragten an, ihr Zuhause nie ohne zu verlassen. Mittlerweile dürfte der Anteil kaum geringer geworden sein. Doch diese intensive Verbundenheit mit dem kleinen Gerät hat auch seine Nachteile: Allein die Gegenwart des Smartphones reduziert laut einer Studie die kognitiven Kapazitäten der Besitzer. Hart ausgedrückt: Sie werden dümmer.

Studie belegt Brain-Drain durch Smartphones

Um dies zu untersuchen, hatten Adrain F. Ward, Kristen Duke, Ayelet Gneezy und Maarten W. Bos. von der University of Texas 800 Studienteilnehmer in drei Gruppen aufgeteilt. In diesen mussten sie identische Testaufgaben lösen. Die drei Gruppen unterschieden sich nach der Nähe ihres Smartphones: Während eine Gruppe ihr Handy vor sich auf dem Tisch liegen hatte, hatte es eine andere in der Tasche. Eine dritte Gruppe hatte ihr Smartphone zuvor in einem anderen Raum gelassen.

Die Forscher fanden heraus, dass allein die Nähe des Smartphones geistige Kapazitäten der Probanden band. Dabei spielte es überraschenderweise keine Rolle, ob das Smartphone eingeschaltet, das Display sichtbar oder die Töne hörbar waren. Allein die Nähe und Sichtbarkeit reichte aus, die Teilnehmenden abzulenken. Demgegenüber spielte es keine Rolle, ob das Smartphone in der Tasche oder in einem anderen Raum war: Hier blieben die Test-Ergebnisse unverändert.

Die Forschenden nennen dieses Phänomen "Brain-Drain" - ein eigentlich aus der Entwicklungsarbeit stammender Begriff. Hier soll er hingegen beschreiben, wie das Smartphone geistige Kapazitäten von den Nutzern "abzieht".

Körperliche Auswirkungen von Smartphone-Entzug

Der Einfluss der Smartphones auf die Intelligenz ist dabei umso höher, je intensiver die Menschen ihr Smartphone nutzen. Der Brain-Drain nahm zu, je abhängiger die Nutzer von ihrem Gerät waren. Das kann sogar so weit führen, dass die räumliche Trennung vom Smartphone körperliche Reaktionen wie Schweißausbrüche und Herzrasen verursachen kann.

Schon allein deswegen ist es sinnvoll, sich ab und zu bewusst von seinem Smartphone fernzuhalten.