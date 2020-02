Warnung vor verdächtigen Telefonnummern: Bei diesen Anrufern sollten sie vorsichtig sein

Fast jeder wird es kennen: Eine nicht eingespeicherte oder unbekannte Nummer ruft an und plötzlich finden sich viele in einer ungewollten Situation wieder. Am anderen Ende des Apparats wartet bereits ein Spam-Anrufer darauf, ein Werbegespräch zu beginnen oder durch betrügerische Maßnahmen Menschen hinters Licht zuführen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich über verdächtige Rufnummern zu informieren - einige davon haben wir für Sie aufgelistet.

Websites warnen vor Spam-Nummern

Wie t-online.de berichtet, gibt es mehrere Websites, die im Internet unseriöse Telefonnummern veröffentlichen. Auf Seiten wie tellows.de oder anrufer-bewertung.de können sich besorgte Bürger im Ernstfall oder bereits vorher informieren. Ebenso warnen Polizei und Verbraucherzentralen regelmäßig vor betrügerischen Anrufen. Das Unternehmen Clever Dialer veröffentlichte nun eine Liste von Nummern, vor denen Sie gewarnt sein sollten.