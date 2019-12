Vorsicht, nicht einmal WhatsApp läuft: Nutzloses Handy wird auch in Deutschland verkauft

Auf den ersten Blick reiht sich das Huawei Mate 30 Pro nahtlos in die Riege der Top-Smartphones der chinesischen Marke ein. Doch es ist ein höchst ungewöhnliches Gerät für den deutschen Markt: ein Android-Smartphone ohne Google-Dienste.

Grund dafür ist der Handelskrieg zwischen den USA und China. Der chinesische Handy-Hersteller Huawei ist dazu verpflichtet auf amerikanische Bauteile und Apps zu verzichten. Das Resultat ist ein gescheitertes Experiment, welches allen Smartphone-Nutzern mal wieder klar machen sollte, wie dominant die amerikanischen Internetriesen facebook, Google und Co. sind. Denn auf dem neuen Huawei-Handy läuft nicht einmal WhatsApp. Für viele Nutzer ist es somit komplett unbrauchbar. Nur wer technisch versiert ist, kann diese massiven Einschränkungen umgehen - dazu später mehr.

Neues Huawei-Smartphone: Google-Dienste sind kaum zu ersetzen

Auch wenn es Huawei gelungen ist für alle in Amerika produzierten Teile einen Alternativanbieter zu finden, so ist es doch schwer, oder sogar unmöglich, den gesamten Google Play Store zu ersetzen.

Anstelle eines vorinstallierten Google Play Store gibt es auf dem neuen Huawei-Smartphone die sogenannte AppGallery, ein Shop, in dem der chinesische Telekommunikations-Konzern all seine halbgaren Alternativ-Apps zu Verfügung stellt.

Ein simples Beispiel: Die Anwendung wie "WeChat" findet in China großen Anklang und stellt dort die Alternativlösung zu den verbotenen Plattformen Facebook und WhatsApp dar. In Deutschland ist das Chatprogramm allerdings vollkommen nutzlos, da vermutlich die wenigsten der Freunde und Verwandten wissen, dass "WeChat" überhaupt existiert und stattdessen eher WhatsApp verwenden.