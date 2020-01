Derzeit kommt es zu massiven Störungen im deutschen Telekommunikationsnetz. Mehrere Anbieter weisen aktuell Probleme auf. Zahlreiche Nutzer reagieren bereits darauf und melden Störungsberichte. Folgende Anbieter sind laut allestoerungen.de betroffen:

Vodafone-Störung: Aktuelle Probleme im Netz

Aktuell gibt es Schwierigkeiten bei "Vodafone": Diese beziehen sich insbesondere auf Probleme mit dem "Festnetz Internet". Dabei scheinen die meisten Nutzer Störungen zu empfangen. Auch im Bereich "Festnetz Telefon" kommt es zu Schwierigkeiten. Der "Internet mobil"-Sektor ist zudem von den Störungen betroffen. Gegen 7 Uhr meldeten knapp 14.000 User via allestoerungen.de, dass es Probleme bei "Vodafone" gibt.

Störung bei "Telekom": Das sind die Probleme

In den Netzen der "Telekom" kommt es ebenfalls zu Problemen: Knapp 1000 Meldungen gingen bereits am Morgen ein. Auch in diesem Fall sind vor allem die Bereiche "Festnetz Internet" und "Festnetz Telefon" betroffen.

Leichte Probleme scheint es auch im Bereich "Mobil-Internet" zu geben.

Entega: Störungen am Freitagmorgen

Das Energieversorgungsunternehmen aus dem hessischen Darmstadt bietet vor allem Internetverbindung an. Am Freitagmorgen kommt es in diesem Bereich zu massiven Problemen. Gegen 8 Uhr in der Früh meldeten Hunderte Nutzer, dass es zu Verbindungsproblemen in diesem Bereich komme. Zum Video "Facebook, WhatsApp, Instagram down? Weltweite Probleme"

tu